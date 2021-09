PlayStation Store svela i Doppi Sconti: c’è Assassin’s Creed Valhalla

Tramite un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Sony ha appena anticipato l’arrivo dei Doppi Sconti su PlayStation Store, l’iniziativa che permetterà di risparmiare due volte su alcuni dei giochi più popolari del catalogo PS4 e PS5.

Questo significa che, oltre allo sconto che verrà applicato normalmente come parte delle offerte, sarà applicata un’ulteriore riduzione del prezzo in esclusiva per gli iscritti a PlayStation Plus: si tratta dunque di un’ottima occasione per tutti gli abbonati.

Da oggi saranno infatti disponibili le nuove promozioni sul negozio digitale di Sony: questo significa che sono le ultime ore per approfittare dell’offerta settimanale su un titolo appena uscito.

I Doppi Sconti si aggiungeranno alle già attive offerte sui contenuti aggiuntivi e DLC, che termineranno soltanto la prossima settimana.

Tra i tanti giochi che faranno parte dell’iniziativa vogliamo certamente segnalare Assassin’s Creed Valhalla, l’ultimo amatissimo capitolo open world della saga di Ubisoft che vedrà scontate sia la versione base che quella Ultimate, oltre al Season Pass per chiunque fosse interessato a recuperarne i contenuti aggiuntivi.

Le promozioni includono inoltre altri dei più amati titoli disponibili su PlayStation, tra i quali evidenziamo Red Dead Redemption 2 e Grand Theft Auto V, i capolavori realizzati da Rockstar Games.

Naturalmente non possono inoltre mancare offerte sulle produzioni PlayStation: grazie ai Doppi Sconti sarà infatti possibile risparmiare cifre importanti anche su Detroit Become Human e God of War III Remastered, due dei titoli più apprezzati del catalogo.

Di seguito vi proporremo dunque una nostra piccola selezione dei Doppi Sconti che saranno disponibili per gli iscritti a PlayStation Plus:

Assassin’s Creed Valhalla Ultimate PS4 & PS5

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition

Grand Theft Auto V: Premium Edition

God of War III Remastered

Detroit: Become Human

Call of Duty: Black Ops 4 – Digital Deluxe

BioShock: The Collection

Batman: Arkham Knight Premium Edition

Fallout 4

Hitman 3 – Deluxe Edition

Watch Dogs: Legion PS4 & PS5

Vi ricordiamo che le offerte saranno disponibili online da oggi a partire dalle ore 12.00 e termineranno mercoledì 29 settembre: vi consigliamo dunque di tenere d’occhio la pagina ufficiale di PlayStation Store per essere pronti ad approfittare della promozione.

Se invece siete alla ricerca di ulteriori giochi in sconto, segnaliamo che queste sono le ultime ore a vostra disposizione per approfittare di grandi sconti su tantissimi titoli PlayStation.

A partire da oggi sarà inoltre disponibile un nuovo aggiornamento per PS5 che introdurrà tante novità, come la possibilità di aggiungere SSD esterni.

Un brevetto registrato da Sony potrebbe inoltre aver anticipato diversi cambiamenti in arrivo per PS Store, con descrizioni personalizzate in base agli interessi degli utenti.