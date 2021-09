PlayStation Store, svelata l’offerta della settimana: un gioco appena uscito

PlayStation Store ha appena svelato la nuova offerta della settimana per gli utenti PS4 e PS5: si tratta di un titolo pubblicato da EA appena uscito.

Si tratta di Madden NFL 22, l’ultimo episodio della serie sportiva basata sul football americano e uscito ufficialmente su PlayStation meno di un mese fa.

La promozione sul titolo di EA Sports sostituirà dunque quella dedicata a un famoso sparatutto su PS5, che rimarrà disponibile in offerta ancora per poche ore.

I giocatori hanno invece ancora una settimana di tempo per poter approfittare degli sconti fino al 75% su tantissimi giochi, grazie alla promozione dedicata alle selezioni essenziali.

La nuova promozione della settimana è dedicata alla MVP Edition dell’ultimo capitolo della serie sportiva: grazie alla nuova offerta settimanale, sarà possibile fare vostra l’edizione definitiva ad un prezzo inferiore rispetto alla versione standard su PS5.

La MVP Edition include, oltre al gioco base Madden NFL 22 incluso sia in edizione PS4 che PS5, i seguenti contenuti aggiuntivi:

Franchise: 40 punti staff

40 punti staff Face Of The Franchise e The Yard: classe giocatore generale da livello 10 con capsula equipaggiamento di Brady

classe giocatore generale da livello 10 con capsula equipaggiamento di Brady Madden Ultimate Team:

Scelta oggetto Brady o Mahomes Elite

11 pacchetti Team Fantasy

Grazie a questa offerta potrete fare vostro Madden NFL 22 MVP Edition con lo sconto del 25% sul prezzo finale: questo significa che l’edizione definitiva dell’ultimo episodio della serie dedicata al football americano potrà essere vostro a 74,99€, contro i 99,99€ a cui il titolo è normalmente proposto.

Questo significa anche che potrete risparmiare 5 euro rispetto alla versione standard disponibile su PS5, ottenendo non solo sia la versione next-gen che quella disponibile su PS4, ma anche tanti contenuti aggiuntivi a un prezzo inferiore.

Potete consultare voi stessi l’offerta nel dettaglio e procedere all’eventuale acquisto cliccando qui: vi ricordiamo che la promozione sarà disponibile fino a giovedì 16 settembre, mentre a partire da mercoledì 15 settembre sarà disponibile una nuova offerta settimanale.

Secondo un brevetto registrato recentemente da Sony, PlayStation Store potrebbe presto venire rinnovato, offrendo descrizioni personalizzate per i singoli utenti.

Vi ricordiamo inoltre che per la giornata di domani è previsto PlayStation Showcase, un grande evento di 40 minuti focalizzato sui titoli first-party.

In attesa di scoprire quali saranno le novità annunciate, non dimenticatevi di scaricare i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus per il mese di settembre.