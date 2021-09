PS5, nuovo aggiornamento: ecco tutte le novità (e gli SSD esterni)

Arriva finalmente l’aggiornamento per PS5 tanto atteso, e sarà disponibile da domani per tutto il mondo.

Ma tornando a noi, oggi è stato pubblicato sul PlayStation Blog un articolo che racconta tutte le novità dell’aggiornamento PS5.

L’aggiornamento sarà disponibile da domani per tutto il mondo, ed includerà una serie di ottimizzazioni per l’esperienza utente.

Tra le tante novità ci sarà la possibilità di cambiare tutta una nuova serie di impostazioni per quanto riguarda l’audio 3D per gli altoparlanti TV integrati, così come delle novità per l’interfaccia utente e le dinamiche social.

Ma il fulcro di questo update è sicuramente l’apertura alle memorie di archiviazione SSD M.2, che potranno essere installate sulla console a partire da domani.

Per quanto riguarda l’utilizzo, riportiamo una specifica importante riguardo le memorie a stato solido che potranno essere utilizzate:

«Le unità SSD M.2 devono soddisfare i requisiti minimi in termini di prestazioni e dimensioni descritti in questa pagina. L’utilizzo di un’unità SSD M.2 richiede inoltre un’efficace dissipazione del calore mediante struttura di raffreddamento (ad esempio, un dissipatore di calore) che soddisfi i requisiti di dimensione. Leggi attentamente la pagina riportata sopra prima di acquistare un’unità SSD M.2 o una struttura di raffreddamento da utilizzare con PS5.»

PS5, le altre novità dell’aggiornamento

Oltre alle novità riguardanti gli SSD, l’aggiornamento di PS5 include molte funzionalità aggiuntive, qui di seguito vi elenchiamo le principali.

Ottimizzazioni dell’esperienza utente di PS5

Personalizzazione del Centro di controllo: I giocatori possono ora personalizzare il loro Centro di controllo in modo più libero, riorganizzando o scegliendo i comandi da nascondere o da mostrare nella parte inferiore dello schermo.

I giocatori possono ora visualizzare e scrivere facilmente messaggi agli amici e ai Party direttamente dalla Game Base nel Centro di controllo.

Nuove personalizzazioni per l’esperienza social e di gioco

Aggiornamenti della Raccolta giochi e della Schermata principale: Se hai installato le versioni per PS4 e PS5 dello stesso gioco, queste verranno visualizzate separatamente nella scheda “Installato” della Raccolta giochi e nella Schermata principale. Inoltre, il riquadro di ciascun gioco ora indica chiaramente la propria piattaforma.

Comandi del Lettore schermo: I giocatori possono ora mettere in pausa o riprendere il Lettore schermo (premendo i tasti "PS + triangolo") e far ripetere qualsiasi contenuto letto (premendo i tasti "PS + R1").

Strumento di verifica della connessione e di selezione della risoluzione di PlayStation Now: Gli abbonati a PlayStation Now possono scegliere tra 720p o 1080p (in base al singolo gioco) per adattare la risoluzione video dello streaming dei giochi alle loro esigenze. Un test di connessione dello streaming consente inoltre di identificare e risolvere eventuali problemi di connessione.

Nuovo tipo Riconoscimento: "Leader": Dopo una partita online i giocatori possono assegnare ad altri un quarto tipo di riconoscimento, quello di "leader", che sarà visibile sul profilo.

Cattura automatica di video di "record personale": Quando i giocatori si sfidano per ottenere un tempo o un punteggio migliore e realizzare un nuovo record personale, viene registrato automaticamente un clip video dell'azione. I giocatori possono inoltre condividere clip dei propri record personali direttamente dalla scheda di sfida nel Centro di controllo o dalla Galleria multimediale. I giocatori controllano direttamente questa funzionalità tramite le Catture e le Impostazioni di trasmissione.

Quando i giocatori si sfidano per ottenere un tempo o un punteggio migliore e realizzare un nuovo record personale, viene registrato automaticamente un clip video dell’azione. I giocatori possono inoltre condividere clip dei propri record personali direttamente dalla scheda di sfida nel Centro di controllo o dalla Galleria multimediale. I giocatori controllano direttamente questa funzionalità tramite le Catture e le Impostazioni di trasmissione. Supporto audio 3D per gli altoparlanti TV integrati: L’aggiornamento di settembre per PS5 consente ai giocatori di provare l’audio 3D attraverso gli altoparlanti TV integrati. Una volta attivata nel menu Audio, questa funzionalità trasforma l’audio standard dell’altoparlante TV a due canali in audio tridimensionale, incrementando il coinvolgimento nell’azione di gioco. I giocatori possono misurare l’acustica della stanza utilizzando il microfono del controller wireless DualSense e applicare l’impostazione audio 3D ottimizzata per la stanza in cui si trovano.

Ottimizzazioni dell’app PS Remote Play e della PS App

App PS Remote Play su reti mobili: Con l’app PS Remote Play, i giocatori possono riprodurre in streaming e giocare da remoto a titoli per PS4 e PS5, passare da un gioco all’altro e navigare tra i menu della loro console su qualsiasi dispositivo compatibile connesso alla loro rete a banda larga.

