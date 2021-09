PlayStation Store, offerte sui contenuti aggiuntivi: DLC scontati fino al 75%

PlayStation Store ha da poco svelato una nuova serie di offerte sui contenuti aggiuntivi dedicati ai giochi più amati della console Sony: sono presenti tantissimi sconti su DLC e Season Pass.

Le offerte sono accessibili a tutti i giocatori PS4 e PS5: significa che non sarà necessario essere abbonati a PlayStation Plus per poter approfittare di queste occasioni.

Queste promozioni sono state svelate insieme alla nuova offerta della settimana, dedicata a un gioco uscito molto recentemente.

L’iniziativa sui contenuti aggiuntivi non sostituiscono i grandi sconti ancora disponibili su PS Store, con la possibilità di risparmiare fino al 75% su tantissimi giochi per una settimana.

I contenuti aggiuntivi proposti in offerta su PlayStation Store permetteranno di ampliare i vostri videogiochi preferiti: gli amanti dei picchiaduro potranno, ad esempio, approfittare delle offerte sui Season Pass di Tekken 7 e Dragon Ball FighterZ con sconti fino al 70%.

Particolarmente interessante anche l’offerta dedicata agli Access Pass di Hitman 3, che consentono di rivivere le location dei primi due capitoli nell’ultimo videogioco, scontati fino al 75%.

Vogliamo inoltre segnalare la disponibilità dell’apprezzatissima espansione Bloodborne The Old Hunters, acquistabile a meno di 10 euro, e i Season Pass dedicati a Assassin’s Creed Origins e Odyssey, rispettivamente disponibili al 50% e 60% in meno.

I contenuti aggiuntivi attualmente in offerta su PlayStation Store sono davvero numerosi: vi proporremo qui sotto una nostra piccola selezione:

Tekken 7 – Season Pass (1 – 4)

Dragon Ball FighterZ – FighterZ Pass (1 – 3)

Hitman 3 Access Pass (Hitman 1 – Hitman 2)

Bloodborne The Old Hunters

Assassin’s Creed Origins – Season Pass

Assassin’s Creed Odyssey – Season Pass

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds

Nioh 2 – Season Pass

Devil May Cry 5 Special Edition – Complete In-game Unlock Bundle

Fortnite – Pacchetto Ascesa dalle Ombre

Potete consultare voi stessi tutte le offerte sui contenuti aggiuntivi di PlayStation Store al seguente indirizzo: vi ricordiamo che le offerte saranno disponibili fino a giovedì 23 settembre.

Secondo un brevetto recentemente registrato da Sony, PS Store potrebbe presto rinnovarsi e offrire descrizioni mirate ai singoli giocatori.

In attesa di scoprire se questi cambiamenti avvengano o meno, vi ricordiamo che potete già scaricare i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus.

Sono inoltre disponibili i nuovi giochi di PS Now per il mese di settembre, tra i quali c’è uno dei classici JRPG più amati di sempre.