PlayStation Store, sconti fino al 75% su una valanga di giochi

Oggi giornata particolarmente interessante per i possessori di console PS4 e PS5, visto anche l’arrivo di una nuova ondata di giochi offerti su PlayStation Store a prezzo molto scontato.

Già con PlayStation Plus, il servizio in abbonamento della casa nipponica, i fan possono portarsi a casa giochi ogni mese.

Proprio durante la giornata odierna Sony ha infatti svelato la lineup di nuovi arrivi su PlayStation Plus nel mese di settembre.

Ora, grazie alle Selezioni Essenziali scelte da Sony, sono stati proposti un gran numero di giochi fino al 75% di sconto.

Segnaliamo infatti Grand Theft Auto V: Premium Edition a soli €14,69, seguito da F1 2021 per PS4 e PS5 al costo di €49,69.

Seguono il sempreverde Red Dead Redemption 2 a soli €24,59, Crash Bandicoot 4: It’s About Time a €41,99 e Control Ultimate Edition a soli €19,99.

Infine, Assassin’s Creed Valhalla Deluxe su PS4 e PS5 a soli €49,49, The Last of Us Part II Digital Deluxe Edition a €37,49 e God of War – Edizione digitale deluxe a €17,99.

Ovviamente, per poter approfittare delle offerte dovete essere regolarmente registrati al PlayStation Store, mentre non è obbligatorio avere un abbonamento PS Plus attivo.

Chi desidera approfittarne subito, non deve fare altro che cliccare a questo indirizzo e fare compere in base ai propri gusti e le proprie esigenze.

Se avete fate di giochi gratis, ricordiamo che i giochi di agosto del Plus saranno disponibili ancora per qualche tempo e comprendono anche un ambizioso battle royale.

Anche Prime Gaming ha deciso che i tempi erano maturi per regalare un gran numero di giochi ai suoi abbonati in occasione dell’inizio di settembre.

Infine, oggi sono arrivati anche i nuovi giochi di Xbox Game Pass del mese, più in particolare otto titoli con anche un capitolo di una grande saga.