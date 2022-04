PlayStation sarebbe pronta a un’acquisizione «più grande di Kojima Productions»

Negli scorsi giorni è stata ampiamente discussa la possibilità di un’acquisizione di Kojima Productions da parte di Sony.

Complice è stato l‘aggiornamento del banner dei PlayStation Studios, con un’immagine che include anche Death Stranding Director’s Cut (che potete acquistare su Amazon).

Da subito i fan si sono allarmati poiché la cosa lasciava presagire l’acquisizione dello studio da parte del colosso nipponico, salvo poi una smentita arrivata nelle scorse ore.

Se da un lato possiamo mettere una pietra sopra sull’entrata di Kojima Productions nei PlayStation Studios, dall’altro possiamo però essere sicuri del fatto che Sony stia lavorando a delle grandi acquisizioni, e una di questa potrebbe anche essere davvero di grande portata.

A proposito, in un recente episodio del suo podcast, Jeff Grubb si è espresso in merito alla questione e ha parlato del fatto che secondo alcune voci la prossima acquisizione di PlayStation sarà «più grande di Kojima Productions» (via TheGamer).

Alcuni rumor vorrebbero quindi l’arrivo di novità ben più grandi per la console Sony, in particolare le sue parole sono state queste: «Se avete sentito le voci riguardanti una grande acquisizione da parte di Sony, non è mai stata Kojima Productions, almeno non per quanto ne so. La gente sentiva alcune notizie, me compreso. Non si tratta di un nome che è stato divulgato in giro, ed è più grande di Kojima Productions».

Jeff Grubb says the rumored big Sony PlayStation Acquisition is bigger than Kojima Productions #PS5 pic.twitter.com/VsA1VsWGjq — THE RED DRAGON (@TWTHEREDDRAGON) April 14, 2022

Potenziali nuove grandi vie si potrebbero aprire per PlayStation, e sembra che i possessori di console Sony avranno di che gioire nel prossimo futuro, stando alle indiscrezioni.

