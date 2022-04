PlayStation acquisisce Kojima Productions? Abbiamo la risposta ufficiale

Nella scorsa giornata è stata fonte di molte discussioni l’ultima voce di corridoio che ha generato forti curiosità in casa Sony, dopo che è stato aggiornato il banner dei PlayStation Studios.

Tra le IP esclusive di PlayStation segnalate nella nuova immagine era infatti diventato improvvisamente visibile anche Death Stranding Director’s Cut (che potete acquistare in offerta su Amazon), suggerendo così una potenziale e importante acquisizione in arrivo.

Complici infatti alcuni precedenti molto importanti, molti fan si erano detti convinti che questo poteva significare che Kojima Productions stava per essere acquisito nei PlayStation Studios.

Il rumor si è diffuso molto velocemente, al punto da essere finito rapidamente fuori controllo: per questo motivo è voluto intervenire pubblicamente lo stesso Hideo Kojima, chiarendo una volta e per tutte la situazione e smentendo ogni possibile trattativa.

Con un post pubblicato su Twitter, il creatore di Metal Gear Solid e Death Stranding aveva infatti ricondiviso il nuovo banner con il logo dei PlayStation Studios, lasciando immaginare che effettivamente stesse ufficializzando l’acquisizione.

Hideo Kojima ha però voluto chiarire la situazione con un tweet successivo, nel quale sottolinea come il suo studio di produzione non è da considerarsi come proprietà PlayStation:

«Chiedo scusa per il malinteso, ma Kojima Productions è stato, e continuerà ad essere, uno studio indipendente».

I'm sorry for the misunderstanding, but KOJIMA PRODUCTIONS has been and will continue to be an independent studio. https://t.co/2M0n4ogRaa — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) April 15, 2022

Le parole del director non lasciano dunque alcuno spazio a fraintendimenti: sebbene Death Stranding sia effettivamente una IP che appartiene a Sony, Kojima Productions continuerà a lavorare in maniera indipendente, senza legarsi necessariamente ad alcuna casa di produzione.

Sembra dunque che sia stata una semplice scelta stilistica, adottata per rendere il banner più attuale e non per anticipare eventuali operazioni di mercato: a questo punto, non resta che attendere e scoprire quali saranno le prossime mosse di Sony.

PlayStation aveva infatti annunciato nuove acquisizioni di mercato importanti in arrivo: sembra però che, almeno per il momento, Kojima Productions non sia tra quelle previste.

La potenziale acquisizione aveva messo in allarme i fan Xbox, dato che da tempo si vociferava che lo studio stesse lavorando a un’esclusiva per la console della casa di Redmond: secondo le ultime indiscrezioni, l’accordo tra Kojima e Xbox sarebbe ancora pienamente attivo.