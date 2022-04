PlayStation non si ferma: un’acquisizione «veramente grande» potrebbe essere in cantiere

Già da qualche tempo PlayStation sta investendo molto dal lato acquisizioni, e a quanto pare non ha intenzione di fermarsi qua.

Gli utenti possessori di console Sony hanno un futuro roseo davanti a sé, che però ha già messo delle solide radici.

Negli ultimi tempi l’azienda nipponica ha acquisito software house del calibro di Housemarque e Bluepoint Games; per poi continuare con Firesprite – impegnata al momento con un horror promettente – e Haven Studios, volendo fare qualche esempio.

Senza dimenticare anche gli accordi presi per l’acquisizione di Bungie, casa di sviluppo di Destiny, la quale però ha tenuto a sottolineare che continuerà a sviluppare giochi multipiattaforma.

Dopo che Jim Ryan ha promesso che la compagnia continuerà ad annettere nuovi studi in futuro, adesso secondo alcune indiscrezioni sembra che Sony si stia preparando a un’acquisizione «veramente grande».

Quest’informazione ci perviene da Jeff Grubb di GamesBeat e Greg Miller di Kinda Funny, che in un video caricato sul canale Youtube Kinda Funny Games hanno parlato dell’arrivo di una grande acquisizione di PlayStation, che potrebbe rappresentare un grosso colpo da parte di Sony. La notizia a quanto pare è pervenuta loro da diverse fonti (via Gamerant).

Nonostante non abbiano condiviso ulteriori informazioni e ancora non ci sia nulla di ufficiale, entrambi Grubb e Miller hanno dato informazioni in passato che si sono rivelate veritiere in più occasioni.

Nell’attesa di ulteriori mosse in tal senso da parte di Sony, non si può dire certo che il colosso nipponico se ne sia stato con le mani in mano.

Ricordiamo infatti il recente annuncio del nuovo PlayStation Plus, con nuovi tipi di abbonamento in arrivo il prossimo giugno.

Infine, a chi si aspettava che l’unione tra PS Plus e PS Now sarebbe stata una risposta diretta a Game Pass di Microsoft, il nostro Marcello Paolillo vi spiega perché non è così in questo articolo (e perché va benissimo che non lo sia).