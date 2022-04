Il boss di PlayStation promette novità PS5 (e saranno fondamentali)

Da mesi PlayStation Studios sta spingendo molto lato acquisizioni, tanto che a quanto pare le sorprese non sarebbero affatto finite qui per i possessori di PS5.

Gli abbonati a PlayStation Plus e non solo avranno infatti di che gioire, grazie anche e soprattutto alle novità accennate in queste ore dal presidente della compagnia nipponica.

Se già con il team Firesprite all’interno della famiglia PlayStation – attualmente al lavoro su un horror niente male – Sony ha dimostrato di voler fare le cose per bene.

Ora, dopo che anche Haven Studios è entrata a far parte del gruppo di sviluppatori first party, qualcosa di nuovo è all’orizzonte.

Come riportato anche da GameSpot, il presidente di PlayStation ha reso noto che sono in arrivo altre acquisizioni, e saranno decisamente importanti per l’azienda (per non dire cruciali) e per la softeca PS5.

Il boss di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha infatti promesso che l’azienda continuerà ad acquisire altri studi in futuro, dopo l’abbuffata vista nel 2021.

Sony ha acquisito cinque studi nel corso dello scorso anno, e nel 2022 ha annunciato accordi per acquistare Bungie, sviluppatore di Destiny 2, oltre al sopra citato Haven Studios capeggiato da Jade Raymond.

In un’apparizione nel corso dell’ultimo podcast PlayStation, Ryan ha infatti reso noto che uno dei modi in cui PlayStation farà crescere il suo business è proprio attraverso le acquisizioni.

Stiamo crescendo attraverso le acquisizioni. Abbiamo acquisito cinque studi nel corso del 2021. Siamo attualmente in fase di definizione con Bungie. E ne abbiamo altre in programma.

Ryan ha spiegato la cosa mentre esponeva le novità del nuovo PlayStation Plus di Sony, in arrivo durante il mese di giugno.

Restando in tema, Sony Interactive Entertainment vi regala da ora anche un tema gratis per festeggiare il mese delle donne.

Infine, avete letto anche il nostro speciale in cui vi spieghiamo a chiare lettere perché il nuovo PlayStation Plus non sarà un rivale di Xbox Game Pass?