Sconti su PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 10 euro

Ormai siamo a Pasqua, e con essa arrivano anche dei giorni di meritato riposo e tranquillità. Quale momento migliore dunque per giocare quei titoli che volevate iniziare da tempo e che avete continuamente rimandato, o perché no, scoprire da zero delle vere e proprie chicche.

Anche questa settimana siamo qui con gli sconti attualmente presenti su PlayStation Store, un appuntamento imperdibile per tutti i possessori di console Sony che vogliono iniziare delle nuove avventure videoludiche senza scomodare troppo il portafogli.

Nei giorni scorsi vi avevamo già presentato alcune delle offerte che rientrano negli sconti di primavera, grazie ai quali potete trovare dei titoli eccellenti a dei prezzi impossibili da lasciarvi scappare.

Oggi vi proponiamo dunque una lista aggiornata di titoli irrinunciabili a prezzo bassissimo che trovate nello store digitale PlayStation (e se volete potete anche acquistare una PSN card per ricaricare il vostro portafoglio su Amazon).

Ecco quindi una selezione di giochi che potete acquistare in sconto su PS Store a meno di 10 euro.

Migliori giochi a meno di 10 euro su PlayStation Store

ARK: Survival Evolved a 9,89€ (al posto di 29,99€)

a 9,89€ (al posto di 29,99€) Terraria – PlayStation 4 Edition a 9,49€ (al posto di 18,99€)

a 9,49€ (al posto di 18,99€) Bloodborne a 9,99€ (al posto di 19,99€)

a 9,99€ (al posto di 19,99€) The Crew 2 Standard Edition a 9,99€ (al posto di 49,99€)

a 9,99€ (al posto di 49,99€) Rayman Legends a 4,99€ (al posto di 19,99€)

a 4,99€ (al posto di 19,99€) Mortal Kombat X a 9,99€ (al posto di 19,99€)

a 9,99€ (al posto di 19,99€) For Honor Standard Edition a 7,49€ (al posto di 29,99€)

a 7,49€ (al posto di 29,99€) Batman: Arkham Knight Season Pass a 4,99€ (al posto di 19,99€)

a 4,99€ (al posto di 19,99€) Metro Exodus a 7,49€ (al posto di 29,99€)

a 7,49€ (al posto di 29,99€) Little Nightmares a 4,99€ (al posto di 19,99€)

a 4,99€ (al posto di 19,99€) Resident Evil 4 a 7,99€ (al posto di 19,99€)

a 7,99€ (al posto di 19,99€) Mafia II Definitive Edition a 9,89€ (al posto di 29,99€)

Per usufruire delle offerte appena elencate e anche di tante altre a prezzi abbordabili potete accedere al PlayStation Store direttamente a questo link o tramite la vostra console.

Di sconti in grado di rapire la vostra attenzione ce ne sono davvero tanti, dunque vi consigliamo di fare un giro tra le pagine dello store per trovare l’offerta che fa più al caso vostro.

