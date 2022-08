PlayStation Plus, ecco i giochi gratis di settembre 2022

PlayStation Plus si aggiorna anche a settembre con i nuovi giochi gratis e, come si vociferava da qualche giorno, la selezione ha un nome imponente.

I giochi gratis, che sono disponibili su PlayStation 4 e PlayStation 5, sono a disposizione di tutti gli abbonati a PlayStation Plus, anche nella nuova dimensione dell’abbonamento.

Anche agosto non è stato assolutamente da meno, perché la selezione di giochi gratis è stata davvero notevole.

Quelli di settembre sono, come vedrete qui sotto, ancora una volta la conferma del leak clamoroso diffuso poco tempo fa.

September’s PlayStation Plus Essential Monthly Games lineup is here: Need for Speed Heat

Granblue Fantasy: Versus

Toem pic.twitter.com/CEx5JxFhqr — PlayStation UK (@PlayStationUK) August 31, 2022

I giochi gratis di settembre saranno:

Need for Speed Heat (PS4)

(PS4) Toem (PS5)

(PS5) Granblue Fantasy: Versus (PS4)

Il titolo più interessante è certamente Need for Speed Heat, l’ultimo capitolo della leggendaria serie racing di EA: un’inclusione che alcuni fan potrebbero definire non casuale, considerando i rumor sempre più insistenti sull’annuncio imminente di un nuovo capitolo.

Toem è invece il titolo scelto come esclusivo per i fan di PS5: si tratta di un gioco d’avventura disegnato a mano, nel quale gli utenti dovranno risolvere i problemi di un mondo abitato da personaggi bizzarri.

Infine, Granblue Fantasy Versus è il picchiaduro tratto da uno dei giochi mobile più popolari al mondo, realizzato da Arc System Works: un’ottima opportunità per potervi divertire in compagnia dei vostri amici con un titolo accessibile ma impegnativo.

Per poter usufruire di questi giochi gratis avete bisogno almeno di un abbonamento Essential, ma sono inclusi anche in Extra e Premium. Nel dubbio ecco quali giochi gratis vengono aggiunti in ogni livello di abbonamento.

Per una disamina completa dei vari tier di abbonamento, vi consigliamo di consultare la nostra guida ai prezzi della nuova versione del servizio premium di Sony.

Vi ricordiamo anche che potete riscattare i giochi PS5 anche senza possedere la console: ecco come dovete fare.