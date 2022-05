Nuovi giochi PlayStation Plus: quando vengono aggiunti per Essential, Extra e Premium

Dal 23 giugno PlayStation Plus vede il debutto in Europa del suo nuovo sistema di abbonamento, che fonde in un unico servizio il precedente Plus, i benefici di quello che era conosciuto come PlayStation Now e diverse altre novità, come una libreria di giochi on demand di cui vi abbiamo parlato ampiamente nel nostro approfondimento.

Il nuovo abbonamento è strutturato su tre diversi livelli, ciascuno con vantaggi specifici:

Essential : tutti i benefici del precedente PS Plus, compresa una selezione di due giochi mensili ;

: tutti i benefici del precedente PS Plus, compresa una ; Extra : tutti i benefici del tier precedente, a cui si somma una libreria crescente di giochi on demand per PS5 e PS4 ;

: tutti i benefici del tier precedente, a cui si somma una libreria crescente di ; Premium: tutti i benefici dei livelli precedenti, più la possibilità di giocare in streaming e una libreria di classici di vecchia generazione.

Dal momento che sono ora previsti livelli diversi, molti giocatori si stanno chiedendo quando sia lecito aspettarsi l’arrivo di nuovo giochi in PS Plus: saranno aggiunti su base mensile? In che periodo del mese si potranno scoprire, e per quale livello di abbonamento? Vediamo cosa ha annunciato Sony sul suo blog ufficiale.

Quando vengono aggiunti nuovi giochi a PlayStation Plus Essential

Per quanto riguarda il livello base dell’abbonamento, Essential, in questo caso rimangono valide le indicazioni precedenti. Questo significa:

Il primo martedì di ogni mese sarà aggiornato il piano, che aggiungerà due nuovi giochi PS4/PS5 per gli abbonati.

sarà aggiornato il piano, che aggiungerà per gli abbonati. I giochi rimarranno disponibili per essere riscattati fino al primo martedì del mese successivo, quando saranno sostituiti dai nuovi.

Il livello Essential, insomma, funzionerà esattamente come già funzionava PlayStation Plus in tutti gli anni precedenti.

Ogni quante settimane ci saranno nuovi giochi su PlayStation Plus?

Quando vengono aggiunti nuovi giochi a PlayStation Plus Extra/Premium

Per quanto riguarda l’abbonamento Extra e quello Premium (con quest’ultimo che comprende anche tutti i benefici dell’Extra), possiamo aspettarci quanto segue:

A metà di ogni mese sarà disponibile un nuovo aggiornamento con nuovi giochi che saranno fruibili con entrambi i piani.

sarà disponibile un nuovo aggiornamento con che saranno fruibili con entrambi i piani. Il numero dei giochi sarà aggiornato ogni mese e non sarà fisso . Non sappiamo quindi, ad ora, quanti nuovi giochi saranno introdotti ogni mese.

sarà e . Non sappiamo quindi, ad ora, quanti nuovi giochi saranno introdotti ogni mese. Allo stesso modo, non sappiamo quanti giochi lasceranno il servizio e quanto spesso ne saranno rimossi.

Rimaniamo ovviamente in attesa di ulteriori dettagli a tal proposito, per capire come si muoverà la libreria di nuovi giochi PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, di mese in mese.