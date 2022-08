PlayStation Plus, i giochi gratis di settembre sarebbero già stati svelati

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus, ma il “solito” leak potrebbe aver già svelato in anticipo la line-up del prossimo mese.

Naturalmente stiamo parlando dei titoli che saranno disponibili su Essential, la tier di base che consente di riscattare giochi gratis disponibili per sempre, a patto di restare naturalmente abbonati al servizio (potete iscrivervi acquistando una gift card su Amazon).

Come segnalato infatti da VGC, il leak è arrivato puntualmente dall’utente billbil-kun di Dealabs, che fino a questo momento ha anticipato correttamente i giochi gratis in arrivo anche per le tier più avanzate del servizio in abbonamento.

Se l’anticipazione si rivelasse nuovamente corretta, avremmo dunque già a disposizione la lista di nuovi giochi gratis in arrivo su PlayStation Plus, con 3 nuovi titoli in arrivo dal 6 settembre.

Di seguito vi riporteremo dunque quella che potrebbe essere la lista di nuovi giochi gratis per il mese di settembre su PlayStation Plus Essential, che ricordiamo non essere stata ancora confermata ufficialmente da Sony:

Need for Speed Heat (PS4)

(PS4) Toem (PS5)

(PS5) Granblue Fantasy: Versus (PS4)

Il titolo più interessante è certamente Need for Speed Heat, l’ultimo capitolo della leggendaria serie racing di EA: un’inclusione che alcuni fan potrebbero definire non casuale, considerando i rumor sempre più insistenti sull’annuncio imminente di un nuovo capitolo.

Toem dovrebbe essere invece il titolo scelto come esclusivo per i fan di PS5: si tratta di un gioco d’avventura disegnato a mano, nel quale gli utenti dovranno risolvere i problemi di un mondo abitato da personaggi bizzarri.

Infine, Granblue Fantasy Versus è il picchiaduro tratto da uno dei giochi mobile più popolari al mondo, realizzato da Arc System Works: un’ottima opportunità per potervi divertire in compagnia dei vostri amici con un titolo accessibile ma impegnativo.

Naturalmente non possiamo che invitarvi a prendere la notizia con le dovute precauzioni, nonostante i leak si siano rivelati fino a questo momento sempre affidabili. Nel frattempo, vi invitiamo a riscattare i giochi gratis di agosto prima che sia troppo tardi, qualora non lo aveste già fatto.

La giornata odierna si è già rivelata particolarmente interessante per i fan della casa di PlayStation, e non solo per i giochi gratis di PS Plus: Sony ha infatti ufficializzato di aver acquisito il 14% delle quote di FromSoftware.