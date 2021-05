Come riscattare giochi PS5 di PlayStation Plus senza la console

Da quando ha lanciato la sua PS5 nel 2020, Sony ha cominciato a includere in PlayStation Plus anche dei giochi per la console di nuova generazione, che però non potrete giocare fino a quando non riuscirete ad acquistarla.

Come fare, allora, a riscattarli se non si ha ancora PS5? La procedura è molto semplice e la vediamo nella nostra rapida guida.

Come riscattare giochi PS5 di PlayStation Plus senza avere la console

Dal momento che non avete a disposizioni la console per riscattare i giochi PS5 di PlayStation Plus, lo farete semplicemente dal browser internet del vostro computer.

Seguite i passi di seguito:

Accedete al sito ufficiale di PlayStation Store e fate login con il vostro account PlayStation Network selezionando, in alto a destra, il pulsante “Accedi“; Inserite nome utente e password per completare il login e confermate; Vi ritroverete nell’homepage di PlayStation Store; Nel menù al centro dell’homepage, selezionate “Abbonamenti“; Scrollate fino a raggiungere “Giochi mensili PS Plus“. Qui potete vedere i giochi inclusi nell’abbonamento mensile; Cliccate sul gioco che vi interessa; Nella pagina del gioco, premete il bottone arancione “Aggiungi alla raccolta“; Fatto! Ripetete la procedura per tutti i giochi mensili, che ora compariranno nella vostra libreria come se normalmente acquistati.

Premete 'Aggiungi alla raccolta' per riscattare il gioco

Posso usare l’accesso da browser per abbonarmi a PlayStation Plus?

Sì. Quando accedete alla pagina “Abbonamenti”, selezionate il taglio dell’abbonamento PlayStation Plus che intendete acquistare. Sulle pagine di SpazioGames teniamo d’occhio i migliori prezzi in saldo che trovate per il web, quindi vi raccomandiamo di seguire il link di seguito per vedere le offerte più convenienti per gli abbonamenti PlayStation Plus:

Posso riscattare i giochi PS4 di PlayStation Plus senza console?

Sì. La procedura funziona come quella appena descritta per PS5: vi basterà accedere, con il login effettuato, alla pagina Abbonamenti di PlayStation Store da browser e premere “Aggiungi alla raccolta” anche per i giochi mensili proposti per PS4.