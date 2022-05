A partire dal 23 giugno, PlayStation Plus cambia le carte in tavola e, tra le tante novità di cui vi abbiamo parlato nel nostro articolo-guida, in seguito all’annuncio ufficiale da parte di Sony, ci sono anche quelle che riguardano il prezzo del servizio in abbonamento.

Quanto costa PlayStation Plus, ora che viene diviso in diversi livelli con vantaggi diversi? Per aiutarvi a orientarvi e a scegliere la tariffa ideale per voi, abbiamo deciso di mettere insieme questa pratica guida. In caso di dubbi, approfittate pure dell’area commenti sotto l’articolo.

Costo PlayStation Plus

Il costo di PlayStation Plus è diverso a seconda del livello di abbonamento che scegliete. Facciamo il punto per aiutarvi a orientarvi.

Quanto costa PlayStation Plus Essential

L’abbonamento del livello più basso, Essential, vi permette di accedere ai seguenti vantaggi:

Due giochi gratis al mese per PS4/PS5 (come il vecchio Plus)

Archiviazione dei salvataggi online

Sconti esclusivi

Possibilità di giocare in multiplayer online

Tutti gli altri vantaggi tradizionalmente previsti per Plus.

Parliamo, quindi, dell’abbonamento più economico, che viene proposto ai seguenti prezzi:

8,99€ al mese

al mese 24,99€ a trimestre

a trimestre 59,99€ all’anno

Quanto costa PlayStation Plus Extra

Il secondo livello dell’abbonamento permette di ottenere tutti i vantaggi del livello precedente, a cui si aggiungono:

Una libreria di giochi on demand per PS4/PS5 che sarà aggiornata su base mensile (verifica i giochi inclusi).

In questo caso, quindi, potrete selezionare che giochi scaricare e giocare sulla vostra console, senza doverli comprare singolarmente. Non è previsto l’arrivo di giochi al day-one firmati da Sony.

Il costo è il seguente:

13,99€ al mese

al mese 39,99€ a trimestre

a trimestre 99,99€ all’anno

Quanto costa PlayStation Plus Premium

Infine, il livello più alto include tutti i vantaggi dei precedenti, a cui somma:

Possibilità di giocare in streaming ai giochi PS4 on demand

ai giochi PS4 on demand Accesso a un catalogo di classici da PS1, PS2, PS3 (streaming) e PSP

da PS1, PS2, PS3 (streaming) e PSP Prova gratis di giochi selezionati per un tempo limitato

Si tratta, quindi, del livello di abbonamento che fonde i precedenti benefici di PS Now alla sottoscrizione Plus. In questo caso, i prezzi sono:

16,99€ al mese

al mese 49,99€ a trimestre

a trimestre 119,99€ all’anno

È indubbiamente un abbonamento più costoso, ma che può offrire di più a chi è interessato allo streaming e ai classici. Potete consultare la nostra lista sempre aggiornata per vedere l’elenco dei giochi inclusi già ufficiali.

Quanto costa PlayStation Plus? Il prezzo cambia a seconda dell'abbonamento scelto

Prezzi di PlayStation Plus: riepilogo

Fatto il punto sui diversi livelli dell’abbonamento, riassumiamo i costi in una pratica tabella per i nostri lettori.

Nome abbonamento Mensile Trimestrale Annuale PS Plus Essential 8,99€ 24,99€ 59,99€ PS Plus Extra 13,99€ 39,99€ 99,99€ PS Plus Premium 16,99€ 49,99€ 119,99€

Ricordiamo che è possibile scegliere liberamente la durata dell’abbonamento tra mensile, trimestrale e annuale. Ad esempio, potete provare un primo mese unico, e poi decidere al momento del rinnovo (prima che l’abbonamento scada) di passare magari a un modello di pagamento trimestrale o annuale, risparmiando qualcosa.

Ricordiamo anche che l’abbonamento si rinnova automaticamente al momento della scadenza, con la stessa tariffa precedente: se sottoscrivete un abbonamento mensile, passato il mese sarà rinnovato di un altro singolo mese, alla stessa cifra, fino a quando non interverrete per disdire o modificare la sottoscrizione.