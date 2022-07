PlayStation Plus, ecco i giochi gratis di agosto: c’è il remake di due classici

PlayStation Plus si aggiorna anche a luglio con i nuovi giochi gratis e, come si vociferava da qualche giorno, la selezione ha un nome imponente.

I giochi gratis, che sono disponibili su PlayStation 4 e PlayStation 5, sono a disposizione di tutti gli abbonati a PlayStation Plus, anche nella nuova dimensione dell’abbonamento.

Anche luglio non è stato assolutamente da meno, perché la selezione di giochi gratis è stata davvero notevole con un gioco leggendario.



Mentre questi primi mesi del nuovo abbonamento ci hanno lasciati un po’ perplessi in alcuni dettagli, come vi abbiamo spiegato, preparatevi ai giochi gratis di agosto.

I giochi gratis di agosto saranno:

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (PS4/PS5)

Yakuza: Like A Dragon (PS4/PS5)

Little Nightmares (PS4)

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 è ovviamente il titolo più goloso, considerata l’importanza della serie e l’affetto rivolto dai fan, con un ritorno in pompa pagna con questo remake.

Non da meno è Yakuza: Like A Dragon, la nuova vita in salsa JRPG della storica serie di SEGA firmata Yakuza Studio, che segnerà l’inizio di una nuova era degli yakuza videoludici.

Infine Little Nightmares che, pur essendo un po’ vecchiotto e spesso regalato qua e là o in forte sconto, è sempre un piacere giocare anche per avvicinarsi al più recente sequel.

Your PlayStation Plus Monthly Games for August: Yakuza: Like A Dragon

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Little Nightmares Full details: https://t.co/IqYo0S1J3O pic.twitter.com/lsSrj1uixH — PlayStation Europe (@PlayStationEU) July 27, 2022

Questi titoli saranno disponibili a partire dal 2 agosto, e nel blog ufficiale PlayStation potete scoprire tutti gli altri dettagli sui giochi gratis e le altre proposte di PlayStation Plus.

Per poter usufruire di questi giochi gratis avete bisogno almeno di un abbonamento Essential, ma sono inclusi anche in Extra e Premium. Nel dubbio ecco quali giochi gratis vengono aggiunti in ogni livello di abbonamento.

Per una disamina completa dei vari tier di abbonamento, vi consigliamo di consultare la nostra guida ai prezzi della nuova versione del servizio premium di Sony.

E attenzione anche ai giochi inclusi negli altri tier ovvero Extra, e Premium, che hanno liste di giochi gratis diverse tra loro.