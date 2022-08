Il nuovo Need for Speed sarebbe in arrivo: spunta un gameplay (e la data)

Si parla da tempo del possibile reveal di un nuovo capitolo di Need for Speed, la celebre saga automobilistica di Electronic Arts ormai ferma ai box da alcuni anni, anche se dagli sviluppatori non è mai arrivato alcun nuovo annuncio ufficiale.

Tuttavia, molti insider si sono detti convinti che il prossimo capitolo sarebbe ormai imminente, con l’uscita che addirittura sarebbe stata programmata per il 2022 stesso (nel frattempo, potete recuperare l’ultimo capitolo della saga su Amazon).

Per questo motivo, le ultime indiscrezioni parlavano di un reveal programmato per la seconda metà di agosto, anche se, come i fan ben sapranno, attualmente gli sviluppatori non hanno ancora svelato nulla.

Nelle ultime ore sono però spuntate alcune voci su un possibile rinvio interno a dicembre, quando le prime indiscrezioni parlavano di un lancio a novembre: significherebbe dunque che anche il reveal potrebbe essere stato spostato.

Ad affermarlo è stato il noto giornalista Jeff Grubb su Twitch, secondo il quale un nuovo Need for Speed effettivamente esiste davvero, ma con un lancio rinviato all’ultimo mese dell’anno.

Ma non si tratta dell’unica interessante novità per gli appassionati della celebre saga: come riportato da VGC, nelle ultime ore è infatti emerso online un brevissimo filmato gameplay di quello che sembrerebbe essere il nuovo capitolo della saga, che potete trovare al seguente indirizzo.

Il catturato, dalla durata di circa 3 secondi, sarebbe tratto da una versione work-in-progress e ci svela una delle auto del gioco che tenta di saltare attraverso un ostacolo, fallendo e schiantandosi contro di esso.

L’aspetto più interessante della clip è sicuramente la direzione artistica: se fosse infatti confermato che si tratta davvero del nuovo Need for Speed, il prossimo capitolo sarebbe in grado di combinare una grafica realistica con uno stile simile agli anime, corrispondente a uno dei primi report di Jeff Grubb.

Dobbiamo però ricordarvi di prendere la notizia con le dovute precauzioni: Electronic Arts non ha infatti commentato l’ultimo leak emerso in rete, né ufficializzato un nuovo episodio di Need for Speed.

Non possiamo fare altro che incrociare le dita, ma se dovessero arrivare ulteriori novità vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.