PlayStation Plus, gioco di maggio sarà un’esclusiva per un mese

Il racing game Wreckfest, sviluppato da Bugbear Entertainment, sarà disponibile nella sua versione PS5 esclusivamente su PlayStation Plus fino al 1 giugno, con un debutto fissato per il 4 maggio.

In questo modo, tutti gli utenti privi di un abbonamento al servizio di Sony saranno costretti ad aspettare l’inizio del prossimo mese per giocare al successore spirituale di FlatOut su console next-gen.

Il gioco è già disponibile dal 2018 per PC, PS4 e Xbox One, ma è ancora privo di una data di uscita per quanto riguarda Xbox Series X|S, rendendo la versione PS5 l’unica per quanto riguarda le console di nuova generazione.

La notizia arriva in modo inaspettato: i trailer e il materiale promozionale di Wreckfest hanno sempre riportato il 1 giugno come data di lancio, senza alcun riferimento al 4 maggio.

GameSpot ha tentato di far luce sul perché l’uscita su PlayStation Plus non sia stata menzionata in precedenza, contattando il publisher del distruttivo titolo automobilistico.

L’editore THQ Nordic ha risposto che non c’è nessun errore: Wreckfest uscirà “per tutti” solo a partire dal 1 giugno, e rimarrà un’esclusiva temporale per il servizio a pagamento di Sony dal 4 maggio fino a quel giorno.

I giocatori in possesso del titolo in versione PS4 potranno effettuare il download di un upgrade per PS5 solo a partire dal 1 giugno, senza alcuna anticipazione concomitante al lancio su PlayStation Store.

Per chi non conoscesse il gioco, si tratta di un racing game a metà tra il già citato FlatOut e Destruction Derby, rilasciato su PC nel lontano 2018 e uscito in versione console l’anno successivo.

I fan dei titoli automobilistici ad alta distruttibilità (e perché no, anche degli spettacolari incidenti di Burnout) troveranno pane per i loro denti grazie al realistico sistema dei danni e a un motore fisico di tutto rispetto.

A chi non avesse ancora avuto modo di mettere le mani sul gioco, segnaliamo la presenza di un trailer su YouTube che vi aiuterà a schiarirvi le idee.

Ma non si tratta dell’unico prodotto interessante tra le new entry di maggio su PlayStation Plus: è possibile riscattare gratuitamente anche Battlefield V, che non necessita di ulteriori presentazioni, e Stranded Deep, interessante survival dall’ambientazione tropicale già uscito su PS4.

Vi ricordiamo inoltre che è stata svelata l’offerta della settimana su PlayStation Store, per la felicità di tutti i fan delle atmosfere horror (a un prezzo davvero interessante).