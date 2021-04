PlayStation Plus, c’è chi avrà un gioco gratis in più a maggio

Nella giornata di ieri, come ormai ben saprete, Sony ha confermato ufficialmente i giochi gratis inclusi su PlayStation Plus per il mese di maggio.

I giocatori spagnoli potranno però ricevere un titolo extra senza alcun costo aggiuntivo, portando dunque le scelte totali a 4 giochi scaricabili.

Si tratta di Waves Out, un party game realizzato da Gamera Nest SL e disponibile esclusivamente su PS4, il cui prezzo di listino sul PlayStation Store è attualmente 9.99 euro.

Come segnalato anche da Game Rant, il titolo fa parte dell’iniziativa PlayStation Talents, ideata da Sony per valorizzare gli studi di sviluppo spagnoli, dunque ha sicuramente senso che il titolo sia stato reso disponibile gratuitamente solo per quel territorio.

Waves Out è disponibile esclusivamente per gli abbonati PlayStation Plus residenti in Spagna.

Su Waves Out i giocatori dovranno usare i loro poteri magnetici per attirare le sfere del nostro colore verso i buchi del punteggio, al fine di avanzare sul tabellone.

Sarà possibile sia sfidare un secondo giocatore che mettersi alla prova in speciali livelli contro il tempo, in questo titolo disponibile esclusivamente per gli abbonati a PlayStation Plus residenti in Spagna.

Non trattandosi certamente di un titolo tripla A è chiaro che non si tratta di una perdita enorme, tuttavia è molto probabile che alcuni giocatori possano sentirsi delusi dall’idea di avere un videogioco in meno da poter scaricare gratuitamente.

Non è la prima volta che gli abbonati spagnoli hanno a disposizione un gioco gratis in più: anche nel mese di aprile è stato infatti incluso un titolo esclusivo.

Vi ricordiamo però che gli altri giochi di maggio, disponibili come sempre anche nel nostro territorio, arriveranno dopo il 3 maggio e saranno riscattabili fino al 31 dello stesso mese: tra questi è incluso anche Battlefield V.

L’annuncio è stato svelato grazie ad un consueto video pubblicato sul canale YouTube di PlayStation Spagna:

Sembra stia diventando invece una norma per il resto dei paesi mettere a disposizioni «solo» 3 giochi gratuiti a disposizione: non ci resta dunque che aspettare i prossimi mesi per vedere se le cose cambieranno.

Uno dei titoli che sono inclusi nel prossimo mese si è reso protagonista di una curiosa esclusiva temporanea: la versione PS5 sarà infatti disponibile solamente per gli abbonati a PlayStation Plus fino a giugno.

Nel frattempo, PS5 si sta preparando a sbarcare anche in Cina: in quel territorio la PlayStation Plus Collection includerà giochi diversi dai nostri.