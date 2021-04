PlayStation Plus Collection ha giochi diversi per qualcuno

Sembra che in un paese PlayStation Plus Collection non includerà gli stessi giochi disponibili nel resto del mondo, ma il catalogo sarà quasi interamente differente per alcuni utenti.

La collezione di titoli, disponibile in esclusiva per gli abbonati al servizio, nel nostro paese include alcuni dei migliori giochi usciti durante la scorsa generazione.

Non solo, ma recentemente è stato anche deciso di aggiungere ulteriori titoli al servizio, portando il numero complessivo a 20 giochi in catalogo.

Come riportato da Gematsu, PS5 sta finalmente per sbarcare in Cina: uscirà ufficialmente il 15 maggio e da oggi è già disponibile per la prenotazione.

Tuttavia, a fare realmente notizia è stata la PlayStation Plus Collection del loro territorio, che non solo include meno titoli in catalogo, fermandosi a 12, ma sono contemporaneamente diversi da quelli offerti nel resto del mondo.

PlayStation Plus Collection includerà giochi diversi in Cina.

Di seguito vi forniamo un elenco dei giochi che saranno disponibili esclusivamente per il mercato cinese su PlayStation Plus Collection:

Final Fantasy XV

Gravity Rush 2

Hardcore Mecha

Helldivers: Dive Harder Edition

Horizon Zero Dawn / Horizon Zero Dawn – The Frozen Wilds

Journey

The Last Guardian

LittleBigPlanet 3

Loco Roco Remastered

Ratchet & Clank

Tearaway

WipEout Omega Collection

Curiosamente, gli unici giochi condivisi tra i due cataloghi sono dunque The Last Guardian e Ratchet & Clank, mentre gli altri titoli sono decisamente diversi da quelli inclusi nella nostra offerta.

In maniera similare, anche Final Fantasy XV sembra essere offerto solo nella sua versione standard: è stato inizialmente così nel resto del mondo, ma con l’aggiunta di alcuni nuovi titoli venne deciso di sostituirlo con la Royal Edition.

Non è del tutto chiaro come mai Sony abbia deciso di offrire titoli diversi ai propri utenti cinesi, ma si tratta senz’altro di una curiosità interessante.

Considerando che la maggior parte di questi titoli non sono comunque presenti nella nostra offerta, bisogna aspettare di capire se un giorno arriveranno o meno anche per gli altri utenti iscritti al servizio.

Sony si era infatti mantenuta cauta sulla possibilità di aggiungere ancora giochi al servizio, ma questo annuncio potrebbe essere un primo importante passo verso quella direzione.

Nel frattempo, se siete curiosi di capire quanto valga davvero PlayStation Plus Collection, vi suggeriamo di non perdervi la nostra analisi.