PlayStation, annunciato il nuovo State of Play: ci saranno tanti videogiochi

PlayStation ha appena confermato ufficialmente il nuovo evento State of Play: la notizia era nell’aria da diversi giorni, ma finalmente è arrivata l’ufficialità da parte di Sony.

Mentre la stagione videoludica comincia ad infiammarsi, la casa giapponese ha svelato il nuovo appuntamento dedicato agli annunci dei giochi.

L’ultimo State of Play era andato online alla fine di gennaio, ed era incentrato unicamente su Gran Turismo 7, uscito pochi giorni fa su PS4 e PS5.

Giusto ieri erano emerse delle indiscrezioni che volevano l’annuncio dell’evento digitale di PlayStation, ed è arrivata finalmente la conferma.

E quindi ci siamo, il nuovo State of Play di PlayStation arriverà tra pochissimo e, a quanto pare, ci saranno tanti videogiochi.

L’annuncio è arrivato tramite i canali ufficiali dell’azienda, che su Twitter ha comunicato la data del nuovo appuntamento con le ormai celebri presentazioni digitali.

Cosa vedremo di bello nel nuovo State of Play? Per fortuna PlayStation è stata molto chiara, in questo senso.

Ci saranno anteprime e aggiornamenti per i giochi PlayStation 5 e PlayStation 4, ma non ci saranno novità su titoli o hardware di PlayStation VR2.

L’evento durerà più o meno 20 minuti, con un’attenzione particolare per i giochi in arrivo da alcuni degli editori giapponesi. Ci saranno anche alcuni aggiornamenti da sviluppatori di tutto il mondo.

Quando, tutto questo? Mercoledì 9 marzo a partire dalle 23:00, per una nottata all’insegna di PlayStation,

Chissà che tra gli editori occidentali non ci siano anche quelli che stanno lavorando per far tornare alcune IP storiche su PS5.

Oppure sapremo finalmente il destino di PlayStation Plus e PlayStation Now, che ormai dovrebbero fondersi a breve nel famigerato Spartacus.

Parlando di IP di PlayStation, invece, giusto ieri abbiamo saputo l’indiscrezione clamorosa sulla serie tv di God of War, su cui lavorerà Prime Video.