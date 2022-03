PlayStation si prepara al nuovo evento State of Play: ci sono conferme

Continuano a rincorrersi con forte insistenza le voci di corridoio che vorrebbero un nuovo evento PlayStation State of Play in arrivo a marzo, che stanno ricevendo sempre più conferme.

Nonostante la casa di PlayStation e DualSense non abbia ancora svelato ufficialmente ancora novità, sono molti gli insider che si sono detti praticamente certi di un evento in arrivo e proprio in queste ore è arrivata una nuova conferma importante.

Secondo gli insider sarà un evento particolarmente meritevole di attenzioni, ben diverso dagli ultimi State of Play che, secondo molti utenti, si erano rivelati deludenti a livello di sorprese.

Uno dei grandi protagonisti potrebbe essere Hogwarts Legacy, l’ultima avventura ambientata nell’universo di Harry Potter che avrebbe novità da annunciare proprio nel prossimo State of Play.

In attesa di un annuncio ufficiale da parte di Sony, adesso anche la redazione di Game Reactor (via VGC) ha confermato che sarebbe in arrivo proprio una nuova presentazione digitale.

La testata afferma infatti di aver appreso da fonti affidabili che proprio durante questa settimana dovrebbe svolgersi il prossimo evento State of Play, ma che potrebbe subire un rinvio all’ultimo minuto.

A causa della guerra in Ucraina, Sony Interactive Entertainment starebbe infatti prendendo in considerazione l’idea di rinviare questa presentazione a data da destinarsi, ma che in realtà sarebbe già pronta.

Nel nuovo State of Play, se la notizia dovesse essere confermata, i fan scoprirebbero le date d’uscita di molti giochi particolarmente attesi, anche se al momento non sappiamo con certezza quali sarebbero presenti.

Ricordandovi che si tratta di un’indiscrezione da prendere con le dovute precauzioni, sembra che sempre più fonti siano certe dell’arrivo di una nuova presentazione: vi terremo naturalmente aggiornati qualora emergessero annunci ufficiali sulla vicenda.

L’evento potrebbe anche essere l’occasione ideale per annunciare il nuovo servizio Spartacus, che fonderebbe insieme PlayStation Plus e Now: nelle ultime ore pare infatti che qualcosa si stia muovendo.