PlayStation Plus e Now stanno per “fondersi” davvero? Qualcosa si muove

Da mesi si parla che Sony starebbe preparando – forse proprio per la primavera – un servizio in abbonamento che possa ereditare le attenzioni di PlayStation Plus e che mandi in pensione PlayStation Now.

Il servizio in questione, che per ora ha nome in codice Spartacus, dovrebbe infatti mettere in soffitta PS Now, sebbene al momento non vi sia nulla di certo.

Le anticipazioni di Bloomberg sull’erede di PlayStation Plus ci suggeriscono che c’è futuro per i classici di PlayStation, che sarebbero inclusi nel tier 3 dell’abbonamento.

Ora, come riportato anche su NeoGAF, sembra che stiano sbucando come funghi altri indizi di una certa rilevanza, come dimostrato da alcuni giocatori.

Nelle ultime ore alcuni giocatori – sia su PS4 che su PS5 – hanno infatti segnalato che il rinnovo di PlayStation Plus includerebbe anche un abbonamento a PlayStation Now.

Più nello specifico, viene segnalato che il nome del servizio non è riportato in maniera corretta, cosa questa piuttosto strana e che anticiperebbe un (presunto) annuncio di Spartacus ormai alle porte.

Ovviamente, nulla esclude che possa trattarsi di un semplice bug o errore tecnico da parte di Sony, sebbene ultimamente starebbero sbucando un po’ troppi “problemi” sospetti.

Senza dimenticare che Sony, solo poche settimane fa, aveva rimosso le carte prepagate PS Now da alcuni negozi, alimentando quindi la possibilità di una fusione ormai imminente a PS Plus. Non ci resta che attendere un eventuale annuncio ufficiale da parte del colosso nipponico, si spera già a partire dalle prossime settimane.

