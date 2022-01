PlayStation, annunciato il nuovo evento State of Play: ecco data e dettagli

PlayStation ha appena confermato ufficialmente il nuovo evento State of Play: la notizia era nell’aria da diversi giorni, ma finalmente è arrivata l’ufficialità da parte di Sony.

Con un breve comunicato pubblicato sul PlayStation Blog, la casa di PS5 e DualSense ha infatti svelato che a breve sarà disponibile un nuovo evento interamente dedicato a uno dei giochi più attesi nei prossimi mesi.

Confermate dunque le indiscrezioni che volevano un nuovo evento di Sony nei primi mesi del 2022, sebbene pare che sarà una presentazione che non vedrà alcun nuovo annuncio.

Sony ha infatti svelato che la nuova presentazione vedrà come unico protagonista Gran Turismo 7, l’attesissimo nuovo capitolo della serie racing di Polyphony Digital.

Secondo quanto segnalato sul PlayStation Blog, il nuovo State of Play dovrebbe avere una durata di poco superiore ai 30 minuti, tutti interamente dedicati al settimo episodio della serie.

Gran Turismo 7 sarà dunque l’unico gioco a essere mostrato in questa nuova presentazione: non dovrebbero dunque esserci reveal a sorpresa, né dovrebbe essere dato spazio a partner di terze parti.

L’appuntamento con l’edizione speciale dello State of Play dedicato a Gran Turismo 7 è stato fissato a mercoledì 2 febbraio alle ore 23.00: i fan del franchise di Polyphony Digital potranno aspettarsi tanto catturato dalla versione PS5 e il reveal di nuovi dettagli del gameplay.

Il blog conclude anche con un avvertimento a tutti coloro volessero fare co-streaming dell’evento: dato che saranno presenti anche delle musiche su licenza, bisognerà prestare molta attenzione alle potenziali violazioni del copyright.

Resteranno invece inevitabilmente delusi i fan che si auguravano in un evento di maggior spessore dedicato a molteplici uscite e non a un solo titolo, per quanto sia una delle esclusive PlayStation più attese: per tutti loro sarà necessario attendere un eventuale nuovo evento di Sony.

Ad ogni modo, ricordiamo che i fan potranno divertirsi con un numero impressionante di auto e piste, molte delle quali potrebbero essere già svelate nella prossima presentazione video.

Sarà inoltre importante avere a disposizione molto spazio in memoria, sebbene Gran Turismo 7 al momento presenti un peso inferiore rispetto al suo predecessore.