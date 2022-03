God of War diventerà una serie TV, prodotta da Amazon Prime Video

A sorpresa, Amazon Prime Video pare stia iniziando le trattative per cominciare la lavorazione di una serie TV ispirata a God of War.

Il titolo di Santa Monica Studios si unisce quindi ai tanti videogiochi che diventano prodotti di intrattenimento di massa.

Giusto di recente abbiamo visto un’altra, grandissima IP di PlayStation diventare un film: parliamo ovviamente di Uncharted, con protagonista Tom Holland.

Per non parlare di The Witcher, serie TV diventata ormai un caposaldo del catalogo di Netflix, che vola verso la terza stagione.

"Più aspetterai e peggio sarà, Kratos..."

Chi interpreterà Kratos? Qualcuno di molto grosso, probabilmente, e sarà compito di Amazon Prime Video curare un cast degno di questo nome.

La notizia arriva da Deadline, le cui fonti riportano un interesse molto importante da parte della piattaforma di streaming nei confronti del brand di God of War.

Prime Video è nella fase di negoziazioni per produrre una serie TV in live-action che recuperi la storia del videogioco del 2018, uscito su PlayStation 4 e di recente su PC.

A quanto pare il team alle prese con l’adattamento sarà quello di The Expanse, fortunatissima serie sci-fi presente sulla piattaforma, insieme ai produttori de La Ruota del Tempo, serie ispirata alla famosa serie di romanzi fantasy.

Sono coinvolte ovviamente anche Sony Pictures Television e PlayStation Productions, le etichette di Sony che si occupano di supervisionare tutti i prodotti multimediali basati sui videogiochi PlayStation.

Al momento né Amazon né Sony hanno commentato la notizia, ma vista l’autorevolezza della fonte è probabile che sia solo una questione di tempo ormai.

Prime Video inizia a fare concorrenza a Netflix in quanto a show tratti da videogiochi, perché vi ricordiamo che anche l’adattamento di Fallout sarà prodotto dall’etichetta di Amazon.

Per quanto riguarda i brand PlayStation, invece, c’è anche la serie su Twisted Metal in produzione, sebbene le informazioni siano ancora sommarie.

Per non parlare ovviamente di The Last of Us, in produzione presso HBO però, con Pedro Pascal e Bella Ramsey nei ruoli di Joel ed Ellie.