Due storiche esclusive PlayStation potrebbero tornare su PS5

PS5 ha avuto un ottimo inizio anno, grazie all’arrivo di diverse uscite di spessore e titoli davvero molto importanti da inserire nella sua softeca.

In questi mesi i possessori di DualSense hanno infatti avuto modo di mettere le mani sopra un buon numero di titoli, anche in esclusiva.

Tra pochissimi giorni sarà infatti il turno di Gran Turismo 7, il racing disponibile su PS5 (e PS4) che abbiamo prontamente analizzato nella nostra recensione.

Senza contare che da poco si è iniziato a parlare anche del nuovo progetto di Housemarque, autori del bellissimo Returnal. Ora, però, un insider ha svelato che altre due grandi IP PlayStation potrebbero presto tornare in auge.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, il leaker AccountNGT ha affermato che Sucker Punch Productions starebbe lavorando a nuovi giochi delle serie di Infamous e Sly Cooper (noto da noi come Sly Raccoon), presumibilmente per PlayStation 5.

L’insider in questione ha già centrato in pieno la notizia sulla lavorazione dello Star Wars di Quantic Dream prima che fosse annunciato, così come alcuni dettagli sul prossimo BioShock, confermati poi da altri leaker del settore davvero noti.

Questa non è la prima volta che si vocifera del ritorno di Infamous e Sly Cooper: lo scorso ottobre, l’utente Twitter KrowNinja ha affermato che un nuovo Sly Raccoon sarebbe in una fase di sviluppo iniziale, notizia rimbalzata anche dal noto insider Shpeshal_Nick.

Lo stesso Shpeshal_Nick ha poi menzionato anche l’arrivo di un nuovo Infamous, sebbene al momento né Sony né Sucker Punch Productions hanno confermato la notizia.

