Play at Home: ultime ore per scaricare gratis questi giochi

A marzo, Sony Interactive ha reso noto che durante la primavera sarebbero stati resi disponibili 10 giochi gratis da scaricare su PS4 e PS5.

Nati come parte dell’iniziativa Play at Home, i giochi in arrivo avrebbero visto tra le fila anche un blockbuster come Horizon: Zero Dawn – Complete Edition, disponibile gratuitamente da alcune ore.

Attenzione, però: ricordiamo infatti ai nostri lettori che a partire dalla giornata di domani, 22 aprile 2021, alcuni titoli saranno rimossi ufficialmente dal catalogo di giochi gratuiti.

Poco sotto, la lista completa dei titoli in questione:

Abzu

Astro Bot Rescue Mission

Enter the Gungeon

Moss

Paper Beast

Rez Infinite

Subnautica

Thumper

The Witness

Più nel dettaglio, i titoli sopra citati saranno rimossi dal catalogo Play at Home a partire dalle 05:00 ora italiana, ragion per cui affrettatevi a farli vostri.

Nota: non sarà inoltre richiesto essere abbonati al servizio PlayStation Plus per poter usufruire dell’offerta speciale.

Per riscattare il gioco basterà andare sulla pagina del PlayStation Store e aggiungere uno o più titoli alla raccolta. Dopodiché, basterà far partire il download sulla vostra console e il gioco è fatto.

Anche in questo caso i giochi riscattati rimarranno sui vostri hard disk senza alcuna data di scadenza.

Play at Home ha una durata di quattro mesi e darà modo ai giocatori PlayStation di riscattare in maniera del tutto gratuita una selezione di titoli scelta appositamente da Sony.

Ricordiamo anche che Sony ha da poco reso disponibili per il download i giochi gratis di PlayStation Plus per il mese di aprile, ovviamente solo per gli abbonati al servizio.

Se una sottoscrizione al Plus è nella vostra lista della spesa e desiderate conoscere tutti i dettagli riguardanti l’abbonamento, non dimenticatevi di dare un’occhiata anche alla nostra guida a PlayStation Plus.