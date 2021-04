Horizon Zero Dawn gratis da domani su PS4 e PS5: ecco l’orario preciso

Lo scorso mese di marzo, con gran sorpresa da parte della community PlayStation, Sony Interactive ha confermato che in primavera sarebbero stati resi disponibili ben 10 giochi gratis da scaricare.

Più nel dettaglio, l’iniziativa Play at Home si sarebbe arricchita di titoli di tutto rispetto grazie anche a titoli come Horizon: Zero Dawn – Complete Edition.

Proprio l’avventura di Aloy, una delle più apprezzate tra quelle uscite durante la generazione PlayStation 4, sarà infatti disponibile per il download gratuito a partire dalla giornata di domani, 20 aprile 2021. Il titolo sarà riscattabile fino al 15 maggio.

Gli altri 9 giochi appartenenti all’iniziativa sono invece scaricabili dal 25 marzo scorso, e sono i seguenti:

Abzû

Enter The Gungeon

REZ Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission

Moss

Thumper

Paper Beast

Per riscattare il gioco basterà andare sulla pagina del PlayStation Store aggiungere il titolo alla raccolta. Il gioco sarà scaricabile in forma gratuita dalle 05:00 ora italiana.

Non sarà inoltre richiesto essere abbonati al servizio PlayStation Plus per poter scaricare il titolo sviluppato da Guerrilla Games.

In un post del PlayStation Blog dello scorso marzo, il CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha dichiarato: «Avremo presto altri contenuti da condividere. Apprezziamo il supporto della comunità di giocatori PlayStation e speriamo che vi piaccia il nostro ultimo rilascio di contenuti: stai al sicuro e grazie per aver giocato!»

Play at Home ha una durata di quattro mesi e darà modo ai giocatori in possesso di console PS4 e PS5 di riscattare in maniera del tutto gratuita una selezione di titoli scelta da SIE. Nota: i giochi riscattati rimarranno sugli Hard Disk dei rispettivi proprietari, senza alcuna data di scadenza.

Il sequel di Zero Dawn, Horizon: Forbidden West, uscirà invece su console PS5 e PS4 nel corso del 2021, salvo cambi di programma (e il gioco sembra davvero molto promettente).