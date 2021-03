Horizon: Zero Dawn e altri 9 giochi riscattabili gratis in primavera con Play at Home

Via PlayStation Blog, Sony ha annunciato che l’iniziativa Play at Home si arricchirà di altri 10 giochi sia a marzo che ad aprile, incluso il ben noto (e apprezzato) Horizon: Zero Dawn – Complete Edition.

Gli altri titoli scelti per l’occasione includono perle come Abzû, REZ Infinite, The Witness e molti altri ancora (compresi titoli specifici compatibili con la periferica per la realtà virtuale, vale a dire PS VR). Poco sotto, trovate l’elenco completo:

Abzû

Enter The Gungeon

REZ Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission

Moss

Thumper

Paper Beast

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Nello specifico, Horizon; Zero Dawn Complete Edition sarà disponibile per il download gratuito tra il 19 aprile e il 14 maggio prossimi. Gli altri 9 giochi saranno invece scaricabili a partire dal 25 marzo 2021.

Ricordiamo che l’iniziativa Play at Home è stata inaugurata lo scorso anno da Sony per regalare videogiochi gratis su PlayStation a tutti i suoi utenti. L’iniziativa durerà quattro mesi e darà modo ai giocatori in possesso di console PlayStation di riscattare gratuitamente e per sempre i giochi selezionati.

Il primo titolo disponibile per il download da inizio marzo è Ratchet & Clank, il titolo di Insomniac Games uscito originariamente su PlayStation 4 diversi anni fa. Se volete scaricarlo sappiate che siete ancora in tempo: non dovrete fare altro che raggiungere la pagina dello store ed aggiungerlo alla vostra raccolta.