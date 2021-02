PlayStation regalerà giochi gratis per quattro mesi: svelato il primo

Sony ha annunciato il ritorno dell’iniziativa Play at Home con cui lo scorso anno ha tentato di alleviare le sofferenze dei giocatori bloccati a casa per via del COVID-19, incentrata sull’offerta di giochi gratis per le sue console.

L’iniziativa sarà estesa per una durata di quattro mesi, con un gioco al mese proposto agli appassionati di PlayStation.

Rispetto all’idea dell’aprile 2020, i giochi proposti sono raddoppiati, passando da due a ben quattro, spalmati fino al mese di giugno.

I titoli saranno riscattabili solo per un mese l’uno ma, una volta riscattati, rimarranno in vostro possesso per sempre.

PlayStation e Insomniac Games permetteranno di scaricare Ratchet & Clank per PS4 gratuitamente per un periodo limitato su PlayStation Store dal 2 marzo 2021 alle 5:00 CET fino al 1° di aprile 2021, alle 5:00 CEST.

L’action platform arriverà nelle vostre librerie giusto un paio di mesi prima dell’uscita del nuovo capitolo, Rift Apart, per PS5.

Dal 25 marzo, inoltre, Funimation (una joint venture tra Sony Pictures Entertainment e lo studio d’animazione giapponese Aniplex) garantirà l’accesso esteso per i nuovi abbonati a Funimation o Wakanim a seconda del paese in cui sono disponibili.

Nelle prossime settimane saranno rivelati gli altri titoli garantiti ai giocatori di PS4 e PS5, che, lo ricordiamo, esulano dalle regolari programmazioni di PlayStation Plus.

Per novità su quel fronte, l’appuntamento è fissato com’è tradizione all’ultimo mercoledì del mese, ovvero domani 24 febbraio.