Paul W.S. Anderson: “un mio nuovo film di Resident Evil? Ho già fatto un gran lavoro”

I fan di Resident Evil non rimarranno certo a secco di nuovi film, come sappiamo, ma il regista Paul W. S. Anderson che ha diretto i sei precedenti – con protagonista Milla Jovovich – si è ora spostato su un altro celebre franchise di Capcom, preparandosi a portare sul grande schermo Monster Hunter.

Durante il New York Comic-Con, come riferito da ComicBook, il regista ha risposto a chi si domandava se fosse disposto a tornare, un giorno, nel mondo di Resident Evil con una nuova pellicola. E la replica non è stata positiva, ma molto orgogliosa del lavoro svolto in questi anni.

Milla Jovovich è stata protagonista dei film di Resident Evil

Come spiegato da Anderson:

Dopo aver realizzato sei film, aver incassato $1,2 miliardi, sapete, aver fatto l’adattamento di maggior successo che sia mai stato creato per un videogioco… beh, sono davvero… ecco, direi che il nostro lo abbiamo fatto. Abbiamo fatto un grande lavoro. Lo abbiamo concluso per bene e ora siamo concentrati su qualcosa di nuovo, ossia Monster Hunter, e sono davvero entusiasta di poter concentrare su quello le mie energie.

Tutte le attenzioni e le velleità artistiche di Anderson, insomma, sono ora concentrate sulla caccia ai mostri. In compenso, sappiamo che i fan di Raccoon City potranno scoprire in futuro una nuova pellicola che si ispirerà agli eventi e i protagonisti della trilogia originale di Resident Evil – anche se potrebbe prendersi qualche licenza poetica.

Netflix, inoltre, sta lavorando sia a una serie TV live action, che a una serie TV CGI. Questo, mentre la saga videoludica si prepara ad accogliere Resident Evil Village il prossimo anno. Il franchise horror di casa Capcom, insomma, è decisamente sotto i riflettori.