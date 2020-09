Resident Evil Village, un video mostra un assaggio del gioco in-game

Resident Evil Village è stato presentato da Capcom in occasione del Tokyo Game Show 2020, un primo assaggio di ciò che verrà mostrato domenica prossima alle nostre ore 15:40.

Come vi abbiamo reso noto solo poche ore fa, il publisher giapponese ha svelato il nuovo look di Ethan Winters, protagonista di Resident Evil 7 e anche del nuovo episodio della saga di Biohazard.

Ora, è stato pubblicato un video che mostra tra le altre cose anche il nuovo gameplay di RE8 accennato nello stream concluso durante il pomeriggio di oggi.

Nel filmato possiamo ammirare la visuale in prima persona e alcune delle oscure location che saremo chiamati a esplorare in questo ottavo capitolo, mentre gli sviluppatori del gioco spiegano al pubblico le loro scelte.

Trovate il filmato poco sotto, nel player dedicato:

Ricordiamo anche che Capcom starebbe valutando la possibilità di lanciare il gioco anche su console current-gen, vale a dire PS4 e Xbox One, sebbene al momento il developer giapponese ha spiegato di non voler «promettere niente».

Poco sotto, il noto insider Dusk Golem ha rilasciato due nuovi concept art, uno relativo a Ethan e già visto in precedenza e uno incentrato sul personaggio di Chris Redfield.

Ethan and Chris.

Ethan was under the BSAA's protection until Chris betrayed the Winters. pic.twitter.com/BP8XDmVYpN

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 25, 2020