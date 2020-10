Monster Hunter, anticipato il film con Milla Jovovich (che si mostra in un teaser)

Quando si assiste all’annuncio dell’adattamento di un videogioco anche al cinema, non si sa mai bene che cosa aspettarsi. Ci sono opere che si rivelano particolarmente riuscite e altre che, un po’ per la forma del medium (una storia non interattiva in circa due ore può passare messaggi diversi di una interattiva che può proporre anche una decina di ore di cut-scene), un po’ perché si ritrovano a snaturare il franchise da cui attingono, non riescono a fare altrettanto. Siamo in attesa di scoprire in quale delle due categorie rientrerà il film di Monster Hunter.

Milla Jovovich sarà un tenente che, con la sua squadra, si troverà nel mondo di Monster Hunter

Nelle scorse ore, infatti, è stato distribuito un nuovo trailer per la pellicola, che ha confermato un nuovo cambio di data. Inizialmente atteso per il 4 settembre e poi slittato al 2021, il film della serie Capcom è ora in uscita a dicembre 2020, firmato da Constantin Film e Tencent Pictures.

Il teaser, che dura una manciata di secondi, vede Milla Jovovich e altri membri del cast prepararsi ad affrontare l’attacco di un Diablos sfoderando nientemeno che armi da guerra (portate con sé da questo mondo). Potete vedere il video direttamente qui sotto.

Diretto da Paul W.S. Anderson, coniuge di Jovovich e già regista della saga Resident Evil che la ha vista protagonista al cinema (e che ritiene il suo nuovo lavoro un capolavoro), il film vedrà l’attrice nei panni del tenente Artemis e dei suoi fedeli soldati, che si trovano trasportati dal nostro mondo a quello di Monster Hunter. Qui, dovranno misurarsi con una realtà completamente diversa da quella abituale, dove creature spietate attendono al varco e non c’è spazio per le vecchie abitudini.

Ad aiutare i malcapitati sarà un uomo misterioso, interpretato da Tony Jaa, che può aiutare i protagonisti a scoprire come sopravvivere nel mondo di Monster Hunter.

Attendiamo ora il debutto al cinema per scoprire se questo adattamento riuscirà a intrigare i fan della serie videoludica, che si prepara ad accogliere a marzo il nuovo Monster Hunter Rise.