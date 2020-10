Nuovo film di Resident Evil, i rumor sulla trama fanno già discutere

Nelle scorse ore abbiamo chiacchierato molto della notizia di un nuovo film dedicato a Resident Evil, che segna un nuovo inizio dopo la longeva saga diretta da Paul W. S. Anderson. Ancora una volta firmato da Constantin Film, il lungometraggio vuole ispirarsi profondamente ai primi due videogiochi, cercando di rimanere il più fedele possibile alla controparte ludica. O, almeno, così sembrava dalle intenzioni del regista-sceneggiatore Johannes Roberts. Secondo l’insider Dusk Golem, noto per le sue anticipazioni a tema Resident Evil Village (ma che aveva detto di volersi ritirare dalle scene) non sarà esattamente così.

Concedendosi una nuova scorribanda social, il fu insider ha anticipato quello che dovrebbe essere il soggetto del film (da prendere con le pinze, fino a conferme ufficiali), che si prenderebbe più di una licenza poetica rispetto all’opera che conosciamo.

Leon e Claire in un'immagine promozionale di Resident Evil 2

Come leggiamo:

Il reboot parlerà di Chris e Claire che sono due orfani, cresciuti a Raccoon City – una città di mer*a in quest’universo – all’interno di un orfanotrofio dal quale i bambini spariscono regolarmente. Lui cresce e diventa un poliziotto lì, Claire cerca di convincerlo ad andarsene.

In merito a Leon S. Kennedy, uno dei più amati personaggi del franchise, leggiamo:

Leon è un poliziotto che si sbronza e che spara al suo partner per sbaglio in addestramento, la sua unica ancora di salvezza è data da suo padre che è un pezzo grosso delle forze di Polizia. Anche Leon finisce in mezzo alla storia con Chris e Claire.

Si tratta di una variazione alla formula della backstory di Leon, che come ricorderete in Resident Evil 2 non arrivava in orario al primo giorno di lavoro dopo una notte poco rassicurante.

Infine, l’insider anticipa che «ci sono anche Ada e Irons, ma stranamente Wesker in questo universo lavora per Ada.»

A questo punto vedremo se queste indiscrezioni saranno confermate, in attesa di scoprire ulteriori dettagli sul ritorno di Resident Evil sul grande schermo. Avete già letto, intanto, le ultime sulla serie animata e sulla serie Netflix?