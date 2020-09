Resident Evil: Infinite Darkness è la nuova serie CGI Netflix con Claire e Leon

Come un fulmine a ciel sereno, è spuntato – poi rapidamente rimosso – sul profilo Twitter portoghese di Netflix il trailer di Resident Evil: Infinite Darkness, quello che è, a quanto pare, un nuovo film in computer grafica ambientato nell’universo della serie survival horror di Capcom.

Resident Evil: Infinite Darkness concept art. pic.twitter.com/xidLkXaZLS — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 27, 2020

La collaborazione tra Netflix e Capcom sembra destinata a continuare a spron battuto, dopo la presentazione nelle scorse settimane di una serie delle origini con i giovani Wesker che dovrebbe ricalcare le orme di Stranger Things e che è stata appena messa in produzione su una nuova sceneggiatura originale.

Resident Evil: Infinite Darkness, da quello che si è visto nel trailer purtroppo rimosso poco dopo il leak, ha come protagonisti Leon Kennedy e Claire Redfield, gli stessi eroi di Resident Evil 2 e volti notissimi del franchise horror. Claire in particolare ricalca molto il look del remake, mentre Leon è più simile alle precedenti uscite cinematografiche in CGI.

Il film in computer grafica, come il predecessore Vendetta, pare fortemente orientato sull’azione e avrà un tono molto scuro, tipico della saga, che dovrebbe incontrare i gusti degli appassionati. Per il momento non ci sono altre informazioni all’infuori della finestra di lancio, fissata genericamente al 2021.

Nei primi concept art che sono arrivati in rete sono state mostrate alcune delle ambientazioni che dovrebbero fungere da base del progetto, tra cui una casa abbandonata simile, con Claire che vi rinviene uno zombie, e alcuni edifici che sembrerebbero richiamare una stazione e un ospedale o forse una scuola.

I due personaggi, com’è noto, non saranno parte del prossimo episodio della serie, che sarà incentrato sugli stessi eroi e antagonisti di Resident Evil 7. Resident Evil Village è previsto in uscita per il 2021 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma forse potrebbe arrivare anche su PS4 e Xbox One.