Sapevamo che sarebbe stato uno dei protagonisti della serata della Gamescom Opening Night Live, ma il nuovo trailer ufficiale di Resident Evil Requiem ha confermato ancora una volta che possiamo aspettarci grandi cose dal nuovo capitolo della saga survival horror.

Il sequel narrativo di Village (che trovate su Amazon) si è mostrato in un nuovo ambizioso e spettacolare trailer, che ci mette ancora uan volta nei panni di Grace Ashcroft, scelta presa per terrorizzare ancora una volta i giocatori, alle prese con il ritorno a Raccoon City.

Geoff Keighley non ha mai nascosto che si trattava dell'annuncio più importante della serata, ricordandone l'esistenza fin dal primo momento e riservandolo come bomba semi-finale della conferenza.

Potete trovare il filmato svelato durante la Gamescom Opening Night Live 2025 qui di seguito:

Il filmato ha confermato che non ci sarà soltanto Grace Ashcroft, ma anche Alyssa Ashcroft, confermando di fatto le indiscrezioni emerse nelle scorse settimane. Tuttavia, non è ancora chiaro se la madre della protagonista sarà un altro personaggio giocabile.

Niente da fare invece per Leon, che si chiacchierava dover essere presente in questo capitolo, anche se è possibile che lo storico protagonista venga svelato solo successivamente.

Ricordiamo che gli sviluppatori hanno raccontato di aver inizialmente preso in considerazione Leon per il ruolo, salvo poi rendersi conto che è un personaggio diventato ormai troppo esperto per farci immedesimare nel modo giusto in un'atmosfera videoludica inquietante.

Particolarmente interessante la resa grafica del nuovo capitolo della saga, che proprio nelle scorse ore si è mostrato in tutto il suo splendore grazie al supporto delle ultime tecnologie grafiche di NVIDIA.

Il filmato ci ha confermato inoltre la data d'uscita ufficiale: Resident Evil Requiem sarà disponibile a partire dal 27 febbraio 2026 su PS5, Xbox Series X|S e su PC.

Naturalmente Resident Evil Requiem non è stato l'unico annuncio della serata: potete scoprirli tutti nel nostro recap dedicato.