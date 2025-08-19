Le indiscrezioni delle precedenti settimane sono state confermate: Sekiro, uno dei soulslike più amati di FromSoftware, diventa ufficialmente una serie anime!

L'annuncio è arrivato durante la Gamescom Opening Night Live 2025, con il primo trailer ufficiale di Sekiro No Defeat, nome scelto per questa serie animata.

Una produzione che sembra decisamente promettente, ma potete giudicare voi stessi dalla prima anteprima che potete trovare qui di seguito:

La serie anime di Sekiro sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma Crunchyroll, ma al momento non abbiamo molti dettagli al riguardo: non è stata annunciata infatti alcuna data o finestra d'uscita ufficiale.

Tuttavia, il fatto che sia già in lavorazione e che abbiano potuto mostrare alcune delle prime scene fa sicuramente ben sperare per la buona riuscita della produzione.

Con un comunicato stampa arrivato alla nostra redazione, vi lasciamo anche alle parole di Kenichi Kutsuna, direttore dell'adattamento anime:

«Stiamo affrontando l'impresa titanica di animare il meraviglioso Sekiro: Shadows Die Twice. Nel farlo, stiamo riversando nel lavoro di produzione tutta la nostra visione artistica e la nostra passione per la bellezza. Il prodotto finale è stato realizzato per essere un'esperienza davvero memorabile, che lascerà un ricordo indelebile sia nei fan più accaniti del gioco sia in coloro che scoprono il mondo di Sekiro per la prima volta. Vi invitiamo a attendere con ansia il suo arrivo»

Sekiro è ancora oggi una delle produzioni soulslike più apprezzate dalla community per storia e soprattutto per un gameplay spettacolare (potete giudicare voi stessi acquistandolo su Amazon): possiamo solo sperare che la serie animata riesca a rendergli giustizia.

Attendiamo a questo punto di saperne di più su questo ambizioso progetto, ricordandovi che i primi indizi al riguardo erano arrivati appena pochi giorni fa.

Nel frattempo, se volete scoprire tutti gli annunci della Gamescom Opening Night Live 2025, vi invitiamo a consultare il nostro recap dedicato.