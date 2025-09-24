Su Amazon trovate Silent Hill f (Day One Edition) per PS5 in offerta a 68,90€ invece di 79,99€, con uno sconto del 14%. Questa edizione speciale vi trasporterà nel Giappone degli anni '60 per vivere una nuova terrificante avventura nella nebbiosa cittadina di Ebisugaoka. Include contenuti esclusivi Day One e presenta la firma narrativa di Ryukishi07, le musiche di Akira Yamaoka e il design dei mostri di kera.

Silent Hill f (Day One Edition) per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Silent Hill f è l'acquisto ideale per tutti gli appassionati di horror psicologico e i fan storici della serie Silent Hill che desiderano vivere una nuova esperienza narrativa ambientata nel Giappone degli anni '60. Vi conquisterà se amate le storie profonde e inquietanti, con enigmi complessi da risolvere e atmosfere spettrali che vi terranno incollati allo schermo. La presenza di Ryukishi07 come sceneggiatore garantisce una narrazione di altissimo livello per chi apprezza le opere come Higurashi.

Ambientato nel Giappone degli anni '60, il gioco vi trasporterà nella cittadina montana di Ebisugaoka, dove la protagonista Hinako dovrà affrontare orrori soprannaturali avvolti da una nebbia minacciosa. La Day One Edition include contenuti esclusivi come uniformi, amuleti e oggetti speciali tramite codice digitale. Con la sceneggiatura visionaria di Ryukishi07, il sound design del leggendario Akira Yamaoka e il design dei mostri curato da kera, Silent Hill f (Day One Edition) è davvero imperdibile.

Silent Hill f (Day One Edition) per PS5 è attualmente in offerta a 68,90€ invece di 79,99€. Vi consigliamo questo acquisto perché unisce l'eredità horror di Silent Hill a una nuova ambientazione giapponese ricca di folklore e atmosfere inquietanti, garantendo un'esperienza unica sia per i fan storici che per i nuovi giocatori della serie.

