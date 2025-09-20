Se siete appassionati di survival horror e non vedete l’ora di immergervi in una nuova esperienza psicologica firmata Konami, questa è l’occasione perfetta per voi. Silent Hill f è disponibile in preordine su Instant Gaming a soli 50,99€, con uno sconto del 36% rispetto al prezzo di listino di 80€. Un’opportunità imperdibile per assicurarsi uno dei titoli più attesi dell’anno a un prezzo decisamente conveniente.

Silent Hill f, chi dovrebbe acquistarlo?

Il gioco sarà disponibile a partire dal 25 settembre 2025 e promette di ridefinire i canoni del genere horror grazie a un’ambientazione unica e a un comparto narrativo di grande impatto. Ambientato nel Giappone degli anni ’60, Silent Hill f trasporta i giocatori nella remota cittadina di Ebisugaoka, improvvisamente avvolta da una nebbia impenetrabile che trasforma la quiete quotidiana in un incubo senza fine. Nei panni di Hinako Shimizu, vi ritroverete a esplorare sentieri distorti, risolvere enigmi complessi e affrontare mostruosità grottesche che incarnano paure profonde e tormenti interiori.

Il titolo si distingue per una direzione narrativa affidata a Ryukishi07, autore noto per il suo talento nel creare storie avvolte da mistero e tensione psicologica, mentre la colonna sonora, curata dal leggendario Akira Yamaoka, promette di amplificare l’atmosfera inquietante che da sempre caratterizza la saga. Sul piano visivo, Silent Hill f offrirà scenari suggestivi, capaci di mescolare bellezza e orrore in un connubio tanto affascinante quanto disturbante.

Preordinando il gioco, riceverete inoltre esclusivi bonus digitali che comprendono un’uniforme alla marinara bianca, l’oggetto “Omamori: peonia” e un pacchetto di oggetti utili per iniziare la vostra avventura.

Attualmente disponibile a soli 50,99€ su Instant Gaming, Silent Hill f rappresenta un acquisto consigliato non solo per i fan storici della serie, ma anche per chi desidera vivere un’esperienza di horror psicologico moderna, intensa e culturalmente affascinante. Con il suo mix di narrativa coinvolgente, enigmi e ambientazione giapponese suggestiva, il nuovo capitolo di Silent Hill si candida a essere uno dei titoli più memorabili del 2025.

Vedi offerta su Instant Gaming