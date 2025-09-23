Nelle ultime ore sono emerse in rete alcune presunte immagini del remake di Assassin’s Creed IV: Black Flag, diffuse attraverso le piattaforme social. Al momento Ubisoft non ha rilasciato alcuna conferma ufficiale, ma la tempistica appare significativa: domani, 24 settembre alle ore 23:00, è in programma lo State of Play di PlayStation, un evento della durata di oltre 35 minuti dedicato a novità dai PlayStation Studios e dai partner di terze parti. Proprio in questa cornice molti appassionati ipotizzano la presentazione ufficiale del progetto.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Secondo le indiscrezioni riportate da diverse testate internazionali, il remake di Black Flag non si limiterebbe a un semplice restauro tecnico, ma introdurrebbe modifiche sostanziali al gameplay. Le sezioni ambientate nel presente legate all’Abstergo verrebbero rimosse per concentrare l’esperienza sull’avventura piratesca di Edward Kenway. L’impostazione assumerebbe tratti più vicini agli RPG moderni, con un sistema di combattimento, equipaggiamento e inventario completamente rivisti. L’esplorazione risulterebbe più fluida, grazie a una transizione senza caricamenti tra nave e terra, mentre le isole caraibiche sarebbero arricchite da contenuti inediti e attività eliminate nell’originale del 2013. Alcune fonti parlano inoltre di una possibile data di uscita fissata tra l’inizio e la primavera del 2026, anche se tale informazione resta priva di conferme.

Le voci sullo sviluppo del remake non sono nuove. Già nel 2023 Kotaku aveva segnalato l’esistenza di un progetto in fase preliminare, con il coinvolgimento di Ubisoft Singapore per la realizzazione della tecnologia marina. A rafforzare le speculazioni erano poi arrivati alcuni indizi del doppiatore di Edward Kenway,

Prodotto in caricamento

Il collegamento con lo State of Play appare plausibile anche alla luce del programma annunciato da Sony, che ha promesso reveal e aggiornamenti di peso. La coincidenza tra l’ondata di leak e l’evento ha quindi acceso le aspettative della community, anche se occorre mantenere cautela: le immagini circolate non sono state verificate e potrebbero non rappresentare il prodotto finale.

Tutti gli occhi restano dunque puntati sullo State of Play del 24 settembre 2025, quando potremmo finalmente scoprire se l’attesissimo remake di Assassin’s Creed Black Flag verrà svelato ufficialmente.