Se state cercando uno smartphone Apple a un prezzo davvero competitivo, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta disponibile su Amazon. Infatti, l’iPhone 16e da 128 GB è ora proposto a soli 599€, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo consigliato di 729€.

Apple iPhone 16e 128 GB, chi dovrebbe acquistarlo?

Apple iPhone 16e rappresenta una delle proposte più interessanti della gamma, grazie a un mix di potenza, autonomia e innovazioni pensate per sfruttare al meglio le potenzialità di Apple Intelligence. Cuore pulsante del dispositivo è il chip A18, che garantisce prestazioni di alto livello non solo per l’uso quotidiano, ma anche per il gaming mobile e per le funzioni avanzate di intelligenza artificiale. Con gli aggiornamenti costanti di iOS, avrete la sicurezza di un device sempre ottimizzato e longevo.

Un altro aspetto fondamentale riguarda l’autonomia: con fino a 26 ore di riproduzione video, iPhone 16e si distingue per offrire la migliore durata della batteria mai vista su un iPhone da 6,1 pollici. Questo significa poter contare su un dispositivo affidabile durante l’intera giornata, senza la necessità di ricariche frequenti.

Sul fronte fotografico, iPhone 16e integra una fotocamera Fusion da 48MP capace di scattare immagini ad altissima risoluzione, affiancata da un teleobiettivo 2x di qualità ottica. Anche i selfie beneficiano della fotocamera frontale da 12MP, ideale per scatti nitidi e naturali. A completare il quadro troviamo il display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici, luminoso e definito, protetto da Ceramic Shield per una resistenza superiore.

Non manca il nuovo Tasto Azione, personalizzabile per accedere rapidamente alle funzioni preferite o sfruttare l’intelligenza visiva. Il tutto in un design elegante e resistente, pensato per accompagnarvi in ogni situazione.

In definitiva, iPhone 16e da 128 GB a questo prezzo rappresenta un’occasione da cogliere al volo. Amazon lo propone a soli 599€, con un ribasso del 18%. Se stavate valutando l’acquisto di un nuovo iPhone, questo è senza dubbio il momento giusto per farlo. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori smartphone gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon