Se stai pensando di aggiornare la tua esperienza di gioco, PlayStation ha l’occasione perfetta per te. Fino al 1 ottobre, puoi approfittare di offerte imperdibili su console PS5 selezionate, risparmiando fino a 100€. È il momento ideale per portare a casa la tua console next-gen e vivere al massimo tutti i titoli più recenti.

Sconti speciali per gli abbonati PlayStation Plus

Ma le sorprese non finiscono qui. Gli abbonati a PlayStation Plus possono ottenere un ulteriore sconto del 5% su una serie di acquisti, aggiungendo ancora più valore alla promozione. Non perdere questa occasione: se sei un veterano di PlayStation o un nuovo membro pronto a scoprire l’universo PS5, questa promozione ti permette di risparmiare e aggiornare la tua esperienza di gioco.

Cosa sapere sulla promozione

Le offerte non includono i preordini, quindi valgono solo per console già disponibili.

È necessario essere abbonati a PlayStation Plus per poter usufruire dello sconto extra del 5%.

Le promozioni sono valide solo fino al 1 ottobre, quindi è importante non perdere tempo per approfittare di questi vantaggi.

