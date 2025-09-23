Sony Interactive Entertainment ha appena lanciato un'iniziativa che trasforma i successi virtuali in oggetti da collezione tangibili, creando un ponte inedito tra il mondo digitale e quello fisico. Il programma Ghost Rewards permette ai giocatori di Ghost of Tsushima di ottenere merchandise esclusivo basato sui trofei conquistati nel gioco, inaugurando quella che potrebbe diventare una nuova tendenza nel settore videoludico. Si tratta di una strategia che riconosce il valore emotivo degli achievement digitali, trasformandoli in ricordi concreti che i fan potranno conservare per sempre.

Il sistema prevede due diverse categorie di merchandise, ciascuna legata a specifici traguardi di gioco. I possessori del trofeo d'oro "Mono No Aware" possono acquistare una maglietta commemorativa al prezzo di 33 euro, mentre chi ha conquistato l'ambito trofeo di platino "Living Legend" ha accesso a una spilla esclusiva da 28 euro. Entrambi gli oggetti sono stati sviluppati in stretta collaborazione con Sucker Punch Productions per garantire un'autenticità che rifletta fedelmente l'atmosfera e l'estetica del capolavoro ambientato nell'isola di Tsushima.

Le creazioni traggono ispirazione direttamente dall'universo narrativo di Jin Sakai, incorporando elementi iconici dell'armatura leggendaria del protagonista e richiami visivi all'isola giapponese che fa da sfondo alle gesta del guerriero fantasma. Questo approccio creativo mira a catturare non solo l'aspetto estetico del gioco, ma anche il suo spirito più profondo.

Per accedere al programma, i giocatori devono aver ottenuto i trofei richiesti entro il 31 dicembre 2025, utilizzando un account PlayStation collegato. Una volta soddisfatti questi requisiti, è possibile visitare il portale dedicato ghostrewards.eu.playstation.com per effettuare l'ordine dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali PlayStation.

La disponibilità geografica del servizio comprende attualmente Stati Uniti, Canada, Australia, Europa (inclusi Monaco, Norvegia e Svizzera) e Regno Unito. Sony ha specificato che potrebbero essere aggiunte altre regioni in futuro, suggerendo l'intenzione di espandere gradualmente il programma su scala globale.

Questa iniziativa rappresenta solo l'inizio di una strategia più ampia. Ghost of Yotei Rewards arriverà più avanti nel corso dell'anno, offrendo ai giocatori del sequel un'opportunità simile di celebrare i propri risultati attraverso merchandise unico. I dettagli specifici verranno rivelati più vicino al lancio del nuovo titolo, mantenendo alta l'attesa nella community.

Il programma si rivolge sia ai veterani che hanno accompagnato Ghost of Tsushima fin dal day one, sia a coloro che stanno pianificando un ritorno sull'isola per completare la propria avventura. Sony descrive l'iniziativa come un modo per ringraziare i giocatori e per celebrare chi porta con sé lo spirito del Fantasma anche oltre i confini del gioco. Le limitazioni includono un massimo di un oggetto per giocatore e la scadenza per gli ordini fissata al 30 gennaio 2026.