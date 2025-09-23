Xbox Game Studios e Kojima Productions hanno pubblicato, in occasione del KOJIMA PRODUCTIONS 10th Anniversary Event “Beyond The Strand”, un nuovo teaser trailer per OD, il misterioso gioco horror di Hideo Kojima, sviluppato in Unreal Engine 5.

Il teaser, intitolato “KNOCK”, è un breve ma intenso assaggio dell’atmosfera disturbante che caratterizzerà il progetto: pochi secondi bastano a trasmettere inquietudine e a stuzzicare la curiosità dei fan, che da mesi attendono nuovi dettagli su questa enigmatica produzione.

Kojima, tuttavia, non si è fermato qui: il leggendario game designer ha colto l’occasione per svelare anche il primo poster ufficiale di Physint, il suo atteso progetto nato dalla collaborazione con PlayStation e pensato come "erede" di Metal Gear Solid.

Questa nuova IP, che promette di fondere cinema e videogioco come mai prima d’ora, ha già un cast di attori di primissimo piano. Nel poster troviamo confermati Charlee Fraser, Don Lee (noto per Eternals) e Minami Hamabe, star giapponese in ascesa.

Il doppio annuncio ha immediatamente scatenato discussioni online. Da un lato, i fan di OD sono impazienti di scoprire quanto il progetto si spingerà oltre i confini del genere horror, mentre dall’altro cresce l’attesa per Physint, che potrebbe rappresentare una vera rivoluzione, o almeno una grande sorpresa.

Kojima stesso ha da sempre dichiarato che il suo obiettivo è abbattere le barriere tra cinema e videogiochi, creando esperienze narrative inedite.

La sensazione è che Kojima stia preparando il terreno per qualcuno di grosso, due giochi destinati a unire videogioco e cinema come mai prima (non che in passato questa cosa non fosse avvenuta, specie con Metal Gear Solid).

Con OD e Physint in sviluppo contemporaneamente, il 2025 si conferma un anno fondamentale per Kojima Productions. I prossimi mesi saranno cruciali per scoprire come queste opere prenderanno forma e quanto influenzeranno il futuro del grand designer giapponese.