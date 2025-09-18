Se sei un appassionato di videogiochi e cerchi un controller versatile, leggero e funzionale, il 8BitDo Lite 2 è un’opzione da non lasciarsi scappare. Su AliExpress, questo gamepad Bluetooth con vibrazione è disponibile a 26,49€ con spedizione gratuita, e con il coupon sconto di 2€ puoi portarlo a casa a soli 24,49€. Attenzione però: l’offerta è valida fino al 21 settembre e i coupon sono limitati, quindi conviene approfittarne subito.

Prodotto in caricamento

8BitDo Lite 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Lite 2 rappresenta lo sviluppo evoluto del modello precedente 8BitDo Lite, con miglioramenti significativi sia nei joystick che nei pulsanti trigger sagomati. Questo lo rende perfetto per giochi 2D, platform e altri titoli che richiedono precisione nei controlli. Grazie al suo design ultra-portatile, puoi portarlo ovunque, senza sacrificare il comfort o le funzionalità.

Il Lite 2 può essere facilmente abbinato tramite Bluetooth come dispositivo S-input o D-input, permettendo di adattarsi alle diverse piattaforme. Inoltre, è possibile utilizzarlo come controller cablato USB, grazie al cavo incluso, così da non dover mai interrompere la sessione di gioco per problemi di batteria o connettività. Il controller è dotato di funzione vibrazione, per un’esperienza di gioco più immersiva. I joystick e i pulsanti trigger sagomati migliorano la precisione e la reattività, rendendolo ideale sia per giochi d’azione che per titoli platform o puzzle.

Se cerchi un gamepad wireless versatile, portatile e adatto a più piattaforme, il 8BitDo Lite 2 rappresenta un acquisto intelligente. Grazie alla compatibilità con Nintendo Switch Lite, Android e Raspberry Pi, alla vibrazione e alla possibilità di usarlo sia in modalità wireless che cablata, questo controller offre tutto ciò che serve per divertirsi ovunque. Approfitta dell’offerta su AliExpress a 24,49 € con spedizione gratuita.

Vedi offerta su AliExpress