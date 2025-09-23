Steam continua a coccolare i suoi utenti con nuove promozioni e, anche questa settimana, arriva un’altra occasione da non perdere.

Fino al 23 settembre, infatti, sarà possibile riscattare gratuitamente Cybarian: The Time Travelling Warrior, un action platformer a scorrimento laterale che mescola elementi da picchiaduro a un’estetica da sala giochi anni ‘80.

Il titolo, uscito originariamente nel 2018 e che trovate qui, ha ricevuto su Steam recensioni “miste”, ma la sua natura arcade, con combattimenti frenetici e un ritmo serrato, lo rende perfetto per chi ama sfide veloci e dal sapore retrò.

Essendo gratuito per un tempo limitato, il consiglio è di riscattarlo comunque: anche se non dovesse conquistare tutti, resta un’aggiunta interessante alla propria libreria digitale.

Prodotto in caricamento

Cybarian non è l’unica opportunità del momento per i gamer PC. Sempre su Steam, Away è gratuito fino al 24 settembre, mentre sul Epic Games Store prosegue la promozione che regala Project Winter e Samorost 2 fino al 25 settembre. Una volta scaduta l’offerta, verranno sostituiti da Eastern Exorcist e Jorel's Brother and the Most Important Game in the Galaxy, disponibili dal 26 settembre per una settimana intera.

Come sempre, la differenza tra Epic e Steam sta nella prevedibilità: mentre Epic regala giochi nuovi ogni giovedì con un calendario preciso (qui le ultime novità apparse la settimana scorsa), su Steam i giveaway sono spesso a sorpresa. Per questo motivo vale la pena controllare frequentemente la piattaforma, perché i titoli gratuiti possono arrivare in qualsiasi giorno della settimana e sparire altrettanto in fretta.

Con settembre ormai agli sgoccioli, sarà interessante scoprire quali saranno i prossimi giochi gratuiti che Steam metterà a disposizione a ottobre.

Intanto, chi non vuole perdere l’occasione dovrebbe riscattare Cybarian: The Time Travelling Warrior entro il 23 settembre e arricchire la propria collezione senza spendere un centesimo, che male non è.