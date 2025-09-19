Se siete alla ricerca di un mouse da gaming che unisca prestazioni di alto livello e un prezzo estremamente competitivo, questa offerta su Amazon potrebbe essere ciò che fa per voi. Il celebre Logitech G G502 X è disponibile infatti a soli 49,90€, con uno sconto del 47% rispetto al prezzo consigliato di 94,99€. Si tratta del minimo storico per uno dei mouse da gaming più apprezzati e iconici del catalogo Logitech.

Logitech G G502 X, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech G G502 X è l’evoluzione di un modello leggendario, riprogettato con tecnologie all’avanguardia per garantire la massima precisione in ogni sessione di gioco. Tra i suoi punti di forza spiccano gli switch ibridi ottico-meccanici LIGHTFORCE, che uniscono la rapidità degli input ottici con la solidità dei meccanismi tradizionali. Questo si traduce in una risposta fulminea e in una durabilità superiore, ideale per i giocatori che non vogliono compromessi.

A completare il quadro delle prestazioni troviamo il sensore HERO 25K, capace di offrire una precisione estrema fino al sub-micron senza smoothing, filtraggio o accelerazione. Un dettaglio che fa la differenza nelle competizioni più serrate, dove anche il minimo movimento può risultare decisivo. La presenza di un tasto DPI Shift riprogettato e completamente personalizzabile permette di adattare l’esperienza di gioco al proprio stile, mentre la nuova rotella di scorrimento a doppia modalità offre sia rapidità che controllo, con la possibilità di inclinazione laterale per comandi extra.

Dal punto di vista del design, Logitech G G502 X mantiene l’ergonomia che ha reso celebre questa linea, ma introduce una struttura più moderna e funzionale, pensata per il comfort anche nelle maratone di gioco più intense. La versione in offerta è quella bianca, elegante e perfetta per chi desidera un setup dal look distintivo.

Considerando le sue caratteristiche tecniche e il prezzo estremamente vantaggioso, questa offerta su Amazon rappresenta un’occasione imperdibile per chi vuole elevare la propria postazione gaming con un dispositivo professionale. A soli 49,90€, Logitech G G502 X si conferma come un acquisto intelligente per chi cerca precisione, affidabilità e qualità a un costo accessibile. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse gaming per ulteriori consigli.

