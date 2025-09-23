Nuovo titolo della collana Short Adventures della linea Unlock!, La canzone dello spruzzo di mare è una escape room da tavolo di tipo breve: meno di un’ora di tempo, solo trenta carte e nessun orpello aggiuntivo (a eccezione della sempre necessaria App di Unlock!).

Le meccaniche sono quelle oramai consolidate del marchio, con una serie di carte divise in diverse tipologie (oggetti, congegni e scenari, ognuno caratterizzato da un colore diverso) e una App che fornisce il supporto necessario per indizi e interazioni complesse.

Originalità

Le escape di Unlock! si sono sempre caratterizzate per una spiccata originalità, ma questa volta gli autori si sono superati: La canzone dello spruzzo di mare è una storia d’amore, una poesia in versi. La logica necessaria a risolvere gli enigmi non è l’unica protagonista del gioco, in quanto accompagnata da un’emozione lieve e positiva che sussurra l’amore del cielo e del mare.

Enigmi

Uno dei tasti più dolenti quando si tratta di questo genere di titoli è la “fantasia” con cui gli autori inventano enigmi sempre più improbabili, quasi illogici (alle volte dovremmo togliere il quasi).

La canzone dello Spruzzo di Mare è una escape molto ben equilibrata, con enigmi non banali ma allo stesso tempo risolvibili, alle volte con un suggerimento.

L’unico neo è rappresentato dall’enigma finale che, oltre a essere molto complicato e a richiedere l’interazione con l’App in una modalità molto anomala, non presenta alcun tipo di indizio e tende a risultare fuori scala.

Conclusioni

La canzone dello Spruzzo di Mare convince e diverte. Può lasciare un po’ di amaro in bocca con l’ultimo enigma, ma è un’avventura gentile e ricca di sentimenti che arriva dritta al cuore.

Materiali

La linea Short Adventures è caratterizzata da prezzo ridotto e iper minimalismo: oltre alle carte di gioco e due carte introduttive non è presente nient’altro. Le carte sono stampate su carta non molto spessa: danno una buona sensazione al tatto ma non sono fatte per resistere all’usura. Calcolando che comunque devono essere usate una sola volta, il compromesso è più che accettabile. Un plauso va alle illustrazioni Crocotame Studio, bellissime ed evocative, hanno un ruolo centrale nello svolgimento e nel godimento della storia.

Gioco indicato per

Perfetto per gli amanti delle escape da tavolo, in particolare per quelli che hanno bisogno di un titolo rapido, da utilizzare magari come filler. La canzone dello Spruzzo di Mare offre, rispetto agli altri titoli della linea, un racconto emotivo che potrebbe interessare anche a persone meno attratte da titoli normalmente molto cerebrali.

Contenuto

30 carte

Scheda gioco

Autore: Lausanne Bovin e Germain Winzenschtark

Editore: Space Cowboys

Distributore: Asmodee Italia

Giocatori: 1-6

Età: 10+

Durata: 45 min