Sony Interactive Entertainment ha ufficializzato il prossimo State of Play, il consueto appuntamento in streaming dedicato alle novità del mondo PlayStation.
L’evento andrà in onda nella serata di mercoledì 24 settembre alle 23 (ora italiana) alle e promette aggiornamenti di peso su alcune delle produzioni più attese del catalogo first-party e third-party.
Oltre 35 minuti di annunci e novità dagli sviluppatori di tutto il mondo. Mostreremo nuovi sguardi su attesi titoli third-party e indie, oltre ad aggiornamenti da alcuni dei nostri team di PlayStation Studios – incluso uno sguardo approfondito a Saros, il misterioso nuovo titolo di Housemarque in arrivo il prossimo anno. Aspettati quasi cinque minuti di gameplay catturato su PS5.
La scelta della data non è casuale: il Tokyo Game Show 2025 aprirà i battenti giovedì 25 settembre presso il Makuhari Messe di Chiba, e Sony intende intercettare l’attenzione globale alla vigilia di una delle manifestazioni più rilevanti per il settore. Con questa mossa, l’azienda giapponese si assicura di essere la prima a catalizzare l’hype prima che il flusso di notizie dalla fiera monopolizzi la scena.
Tra i contenuti che speriamo di vedere, spicca la nuova presentazione di Marvel’s Wolverine. Il progetto di Insomniac Games, rimasto a lungo avvolto dal mistero dopo il reveal iniziale, magari si mostrerà finalmente con sequenze di gameplay inedite.
Ufficiale che durante lo streaming potremmo vedere per la prima volta il gameplay di Saros, nuovo progetto che promette di espandere l’offerta narrativa della piattaforma, mentre Marvel Tokon: Fighting Souls tornerà sicuramente a far parlare di sé con nuovi dettagli e filmati.
Questo approccio, ormai marchio di fabbrica di PlayStation, consente all’azienda di mantenere vivo l’interesse della community globale, proponendo contenuti in grado di parlare a un pubblico ampio e diversificato.
Mercoledì, dunque, i riflettori saranno puntati su uno degli eventi digitali più attesi dell’autunno, pronto a delineare la prossima fase del catalogo PlayStation.