Samsung Odyssey G5: grafica TOP, gaming da veri pro! (-42%)

Scoprite l'offerta imperdibile su Amazon per il Samsung Odyssey G5, un monitor da gaming da 27" con risoluzione 2560x1440 (QHD), pannello IPS, e frequenza di aggiornamento di 180Hz per un'esperienza di gioco fluida e dettagliata. Inizialmente venduto a 399€, ora è disponibile a soli 229,82€, garantendovi un risparmio del 42%. Con caratteristiche come AMD FreeSync, Adaptive Sync e un tempo di risposta di solo 1 ms, questo monitor è progettato per offrire immagini senza sfarfallio e un gameplay fluido. È inoltre dotato di HDMI, Display Port e ingresso audio per una connettività completa.

Samsung Odyssey G5, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Odyssey G5 è il monitor ideale per i gamer che cercano un salto qualitativo nell'esperienza di gioco. Grazie alla sua risoluzione QHD, che offre una densità di pixel superiore rispetto al Full HD, questo monitor è consigliato a chi non si accontenta di una semplice partita, ma vuole immergersi completamente nei dettagli nitidi e nelle scene vivide dei suoi giochi preferiti. Il pannello IPS assicura che ogni immagine rimanga brillante e chiara da qualsiasi angolazione, rendendolo anche adatto per la condivisione dello schermo nelle sessioni di gioco di gruppo o per chi desidera un ampio angolo visivo senza compromessi sulla qualità dell'immagine.

Inoltre, la caratteristica di spicco di 180Hz di refresh rate accoppiata ad un tempo di risposta di solo 1ms, rende il Samsung Odyssey G5 una scelta vincente per i giocatori competitivi che necessitano di una velocità di reazione istantanea e di movimenti fluidi senza sfocature, cruciali durante le sessioni di gioco ad alta intensità. La tecnologia AMD FreeSync migliora ulteriormente questa esperienza diminuendo il tearing e gli scatti, garantendo transizioni perfette nelle scene d'azione rapide. E con l'aggiunta di caratteristiche orientate al comfort, come la modalità Eye Saver e il design ergonomico, è perfetto per lunghe ore di gioco, poiché riduce l'affaticamento degli occhi e consente agli utenti di trovare la posizione di visione ideale.

Insomma, il Samsung Odyssey G5 rappresenta una scelta eccellente per gli appassionati di gaming che cercano qualità dell'immagine, prestazioni elevate e comfort visivo. Con le sue caratteristiche avanzate e la possibilità di regolare ergonomicamente la posizione, questo monitor è progettato per migliorare l'esperienza di gioco e mantenere gli occhi riposati anche dopo ore di utilizzo. Consigliamo vivamente l'acquisto a chi desidera unire prestazione, qualità e comfort in un unico prodotto, soprattutto a questo prezzo super scontato!

Vedi offerta su Amazon